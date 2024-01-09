健力士世界紀錄｜全球最長壽21歲母雞過世　曾是1顆「被拋棄的蛋」

比一般母雞整整多活一倍

悲痛的瑪西到同月28日才有勇氣宣布此消息，在部落格撰文回憶，「21年前，當我把牠（花生）從蛋殼剝出來時，我們就結下了不解之緣，雖然我知道對於1隻雞來說，牠的壽命已經很長了，但我還是感到心碎」。相比一般母雞5年到10年的壽命，花生整整多活了一倍，年齡相當於人類破百歲，在花生出生20歲又272天時，牠打破健力士世界紀錄，成為世上最長壽的雞。瑪西說，花生這輩子孵化了許多蛋，和眾多孫子、曾孫住在瑪西家的雞舍裡，花生老了之後，牠住進屋裡，和牠的女兒「米莉」（Millie）同居在籠子裡。可惜的是，花生過世前就遭遇白髮人送黑髮人，先是15歲的女兒米莉在2023年萬聖節過世，瑪西一家為了安慰花生，放了另一隻矮腳雞「露娜」（Luna）進屋裡，結果幾天後露娜也過世了，花生的公雞好友「班尼」（Benny）也在2023年感恩節過世。至此，花生的心情明顯受到打擊，身體健康每況愈下。瑪西回憶，花生離世當天，她用毛毯裹着花生到床上睡覺，像是以前一樣抱着花生靠在胸前，「我可以感覺到牠的小頭靠在我的肩膀上，就像牠多年來所做的那樣，凌晨5時許，牠的脖子放鬆垂到我的脖子上，我知道牠在睡夢中平靜地去世了，這是牠給我的最後一份禮物」。瑪西非常感謝花生曾經來到她的世界，也相信世人會永遠懷念這段溫馨的故事，雖然瑪西現在還沒走出悲傷，但她相信「光明時刻總會到來」。