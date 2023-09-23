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國際
2023-09-23 12:20:05

健力士世界紀錄｜現存最老貓Flossie將迎來28歲生日 相等於人類125歲(多圖)

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現存世界最老貓Flossie將迎來28歲生日 相等於人類125歲(多圖)

現存世界最老貓Flossie將迎來28歲生日 相等於人類125歲(多圖)

現存世界最老貓Flossie今年12月便會迎來28歲，即相等於人類125歲。

根據《健力士世界紀錄》，貓咪Flossie在26歲又316天被正式認定為世界上年齡最長的活貓，1995年12月29日出生的咪Flossie不時成為新聞主角。

健力士世界紀錄｜現存最老貓Flossie將迎來28歲生日。（Guinness World Records FB） 健力士世界紀錄｜現存最老貓Flossie將迎來28歲生日。（Guinness World Records FB） 健力士世界紀錄｜現存最老貓Flossie將迎來28歲生日。（Cats Protection） 健力士世界紀錄｜現存最老貓Flossie將迎來28歲生日。（Cats Protection） 健力士世界紀錄｜現存最老貓Flossie將迎來28歲生日。（Cats Protection） 健力士世界紀錄｜現存最老貓Flossie將迎來28歲生日。（Cats Protection） 健力士世界紀錄｜現存最老貓Flossie將迎來28歲生日。（Cats Protection）

Flossie是一隻美麗的棕黑色貓咪，性情溫和，喜歡依偎和食物，在她漫長的生命中居住過不同的家庭。Flossie在2022年8月被送到英國保護貓隻組織「Cats Protection」，獲Green領養。Green說：「我們在一起的新生活已經感覺像是Flossie的家，這讓我非常開心。從一開始我就知道Flossie是一隻特別的貓，但我沒想到我會與一位世界紀錄保持者共同生活。」這隻英國棕黑色的玳瑁貓主人Vicki Green表示，儘管聽力有問題且視力不佳，Flossie仍然活潑好奇，能迅速適應新環境。

至於世界紀錄是一隻叫Scooter的暹羅貓，Scooter在美國德薩斯洲出生，30歲時過身等於人類136歲。健力士世界紀錄官方認證，成為世界上現存最長壽的貓，Flossie視力欠佳而且失去聽覺外，健康狀況尚算理想。

而世界上最年長的狗「Pebbles」在22歲時於去年10月辭世。這位驚人的紀錄保持者於美國南卡羅萊納州成長，22歲狗齡等同於人類104歲，令不少網民大表可惜。

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