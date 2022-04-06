健力士世界紀錄｜1分鐘插180粒圖釘落水松板　美漢重奪頭銜(有片)

曾打破逾200項健力士世界紀錄(Guinness World Record)、於去年52 週內打破 52 項紀錄的美國愛達荷州男子David Rush，在1分鐘內在軟木板上插上180粒圖釘，重奪這項健力士世界紀錄。

David Rush於去年夏天，創造出1分鐘內在水松板插上最多圖釘的紀錄，當時他在限定時間內成功在水松板上插上133粒圖釘，但紀錄後來被另一名做到140粒圖釘的人取代。David Rush早前獲邀參加紐約電視節目《Tamron Hall Show》，並即場嘗試重奪一項健力士世界紀錄冠軍頭銜。健力士世界紀錄裁判員即場監察挑戰進行，並確認David Rush在1分鐘內用雙手將180粒圖釘推入木板，成功刷生新記錄。

David Rush在事後表示，在電視上打破紀錄有點緊張，但由於開局極快，因此表現出色。