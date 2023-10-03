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國際
2023-10-03 15:49:00

健力士世界紀錄｜104歲人瑞高空跳傘　長壽秘訣係無老公和小孩(有片)

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104歲婆婆高空跳傘，破健力士世界紀錄。(X)

104歲婆婆高空跳傘，破健力士世界紀錄。(X)

美國芝加哥一名104歲的人瑞婆婆，在教練協助下，日前成功從4,100公尺高空一躍而下，刷新新健力士世界紀錄，身體力行向大眾證明百歲也能活出精彩人生。綜合報道，這名104歲婆婆Dorothy Hoffner，成功暫時擺脫行走輔助器，在教練協助下，成功從4,100公尺高空一躍而下，打破2022年由瑞典103Linnéa Ingegärd Larsson締造的紀錄，成為健力士世界紀錄最年長跳傘的新保持人。

Dorothy絕非為破紀錄才勉強上場。其實她早在100歲那年就完成人生第一次高空跳傘，但這次她堅持要飛機上升到13,500英呎高空，Dorothy沒有第一次的懼怕，而是非常冷靜並一臉自信，在飛機到達預定高度後，她在教練協助下率先跳出機艙，享受著整趟自由且不須輔助器的時光。

她堅持要飛機上升到1萬3,500英呎高空。(X) 她早在100歲那年就完成人生第一次高空跳傘。(X) Dorothy順利返回地面後，接受眾人祝賀和掌聲。(X) 婆婆：下一跳將於12月滿105歲。(X)

長壽秘訣歸功於「無老公和孩子需要操心」

Dorothy順利返回地面後，接受眾人祝賀和掌聲。被問到跳傘感受時，Dorothy表示，歲數對她只不過是個數字，整個旅程非常完美且愉快。Dorothy終身未婚，她將自己長壽的秘訣歸功於「無老公和孩子需要操心」。至於下一個挑戰，即將在12月滿105歲的她，她還笑說：「高空跳傘後，應該會去體驗一次高空熱氣球。」

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