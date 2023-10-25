健力士世界紀錄｜14歲貓呼嚕大聲過電視等同洗衣機　家人稱感到自豪(有片)

不少貓奴都喜歡貓咪的呼嚕聲，但如果呼嚕聲大過電視聲又如何？英國一隻名叫Bella的14歲虎斑家貓平日在家無所事事最愛呼嚕，呼嚕聲大得剷屎官決定為主子報名健力士世界紀錄，沒想到Bella竟順利打破現存家貓呼嚕聲的紀錄，發出高達54.59分貝的聲音，聲浪大約等同於洗衣機運轉的聲響。

Bella的剷屎官Nicole Spink表示，Bella幾乎可以整日都處於呼嚕的狀態，無論是有人抱抑或有食物，就連在獸醫診所都會自在得發出呼嚕聲。Nicole更補充說，已過世的丈夫以前經常抱怨Bella的呼嚕聲蓋過電視聲，因此決定幫貝拉報名挑戰健力士世界紀錄。