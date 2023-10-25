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國際
2023-10-25 12:09:00

健力士世界紀錄｜14歲貓呼嚕大聲過電視等同洗衣機　家人稱感到自豪(有片)

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14歲貓呼嚕大聲過電視等同洗衣機，獲健力士世界紀錄認證，家人稱感到自豪。(YouTube)

14歲貓呼嚕大聲過電視等同洗衣機，獲健力士世界紀錄認證，家人稱感到自豪。(YouTube)

不少貓奴都喜歡貓咪的呼嚕聲，但如果呼嚕聲大過電視聲又如何？英國一隻名叫Bella14歲虎斑家貓平日在家無所事事最愛呼嚕，呼嚕聲大得剷屎官決定為主子報名健力士世界紀錄，沒想到Bella竟順利打破現存家貓呼嚕聲的紀錄，發出高達54.59分貝的聲音，聲浪大約等同於洗衣機運轉的聲響。

Bella的剷屎官Nicole Spink表示，Bella幾乎可以整日都處於呼嚕的狀態，無論是有人抱抑或有食物，就連在獸醫診所都會自在得發出呼嚕聲。Nicole更補充說，已過世的丈夫以前經常抱怨Bella的呼嚕聲蓋過電視聲，因此決定幫貝拉報名挑戰健力士世界紀錄。

Bella與剷屎官Nicole Spink。(YouTube) 健力士世界紀錄職員。(YouTube) 慶幸牠吃過最愛的食物後，就立刻在床上放聲呼嚕。(YouTube) 慶幸牠吃過最愛的食物後，就立刻在床上放聲呼嚕。(YouTube)

吃飽後終安心正常呼嚕

就在測試當天，Bella可能有點緊張，慶幸牠吃過最愛的食物後，就立刻在床上放聲呼嚕。經過專業的音響工程師收音，麥克風在距離Bella 1米的地方測得呼嚕聲高達54.59分貝，約等於煲滾水、洗衣機運轉的音量。Nicole得知消息後相當高興，一家人都以Bella的超大呼嚕聲感到自豪。

事實上根據健力士世界紀錄，曾經記錄兩隻名叫SmokeyMerlin的貓咪，分別以67.7分貝、67.8分貝創下紀錄。不過，因為兩隻貓咪都已經去世，現存家貓呼嚕聲最大的寶座，確認是由Bella順利奪下。

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