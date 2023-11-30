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國際
2023-11-30 13:18:00

健力士世界紀錄｜2歲女童智商超越99%同齡人　成門薩最年輕會員（有片）

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2歲女童智商超越99%同齡人，成門薩最年輕會員，破健力士世界紀錄。(X)

2歲女童智商超越99%同齡人，成門薩最年輕會員，破健力士世界紀錄。(X)

美國肯塔基州近日出現一名天才兒童，當地2歲女童Isla McNabb自出世後就展現出其天賦，她12個月大時就會辨識顏色，18個月大時透過自學學會字母表，2歲時就有基礎的閱讀能力，甚至能進行簡單的數學加減法運算，現出超越99%同齡人的智商，甚至成為門薩學會（Mensa International）最年輕的成員，因此刷新健力士世界紀錄。

綜合報道，Isla McNabb的父親在一張白板上寫下各種顏色的單字，而2歲的Isla就能直接唸出這些單字，甚至可以用字母玩具拚出家中各式家具的單字，令父母十分震驚，最後決定帶艾拉去參加史丹佛-比奈智力量表(Stanford-Binet Intelligence Scales) 的測試，測試結果顯示，Isla的智商超越99%的同齡人。同時於門薩測試結果顯示，Isla的智商為前2%，因此成為門薩最年輕的會員，她亦因此打破門薩最年輕會員的健力士世界紀錄。

父親：適合天才兒童教學資源非常稀少。(X)

父親：適合天才兒童教學資源非常稀少。(X)

父親：適合天才兒童教學資源非常稀少

Isla的父親表示，在得知女兒是天才兒童固然是欣喜若狂，但同時他留意到「適合天才兒童的教學資源非常的稀少」，這亦是他希望女兒能去參加門薩測試的原因，因為在這門薩協會中，他可以結識許多天才兒童的父母，透過之間的交流，他可以很清楚的知道該如何幫助女兒來發揮天賦。

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