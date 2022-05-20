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國際
2022-05-20 17:11:55

健力士世界紀錄｜50年食逾3.2萬個巨無霸　美漢：食到死嗰日(有片)

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這邊廂有地方的人民暫時再無麥當勞吃，那邊廂卻有人50年來幾乎天天吃麥當勞。美國68歲男子Don Gorske鍾意食麥記「巨無霸」(Big Mac)食到登上健力士世界大全，他50年來原來已吃了逾3.2萬巨無霸，幾乎天天都會去麥當勞歎一個巨無霸，這些年來，他只有8天無吃到巨無霸，如今，Don Gorske不僅成為健力士世界紀錄保持者，他更揚言要「食到死嗰日」，因為「我真係無其他嘢想食」。

健力士世界紀錄保持者，50年食逾3.2萬個巨無霸，美漢揚言食到死嗰日。(Twitter)

健力士世界紀錄保持者，50年食逾3.2萬個巨無霸，美漢揚言食到死嗰日。(Twitter)

綜合《每日郵報》(Daily Mail)等報道，Don Gorske1972517日這天開著車來到麥當勞，買了3個巨無霸回到車上吃，那一刻讓他瞬間意識到自己有多愛巨無霸。從那天起，他幾乎天天到麥當勞「報到」，更開始記錄吃進嘴巴裡的每一份大麥克，使用日曆記下數量，保存收據及包裝盒，相信無人可以質疑他的「食量」。

《每日郵報》(Daily Mail)報道。 Don Gorske回顧過去50年期間，只有8天沒有吃到巨無霸。(Twitter) Don Gorske回顧過去50年期間，只有8天沒有吃到巨無霸。(Twitter) Don Gorske保存收據及包裝盒。(Twitter) Don Gorske保存收據及包裝盒。(Twitter) Don Gorske保存收據及包裝盒。(Twitter) Don Gorske保存收據及包裝盒。(Twitter)

稱每次吃巨無霸感覺都像第一次

到了1999年，Don Gorske因為吃掉15,490個巨無霸，創下巨無霸紀錄，成為一生中吃最多個巨無霸的人。往後，他年復年去打破自己的「巨無霸紀錄」，2018年吃下第3萬個巨無霸，在202251750周年紀念日這天，他已經吃下逾3.2萬個大麥克。Don Gorske回顧過去50年這段期間，只有8天沒有吃到巨無霸，一次是在1982年，他冒著暴風雪開車出門，卻發現麥當勞已經關門，另一次是母親去世的那天。

多年下來，Don Gorske對巨無霸的熱愛未減，他形容，每次咬下的那一刻都像初次吃到的感覺，更計畫要吃到過世那一天，他說：「我真係無其他嘢想食」。

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