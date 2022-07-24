健康惹關注｜普京外訪伊朗落機「健步如飛」 烏情報主管：此人係替身！(有片)

俄羅斯總統普京的健康狀況一直惹外界關注，他上周出訪伊朗，與伊朗最高領袖及土耳其總統埃爾多安舉行「三方會談」，是俄烏戰事2月底爆發以來第二次外訪，但烏克蘭情報人員懷疑這個普京是「替身」，並非他本人。
烏克蘭情報部門主管Kyrylo Budanov接受當地傳媒訪問稱：「我只是提出暗示。請看看普京步出專機時的動作，這個真的是普京嗎？」從片段可見，普京走下總統專機的樓梯，步向迎接他的官員時「異常地健步如飛」，而且比起之前現身公開場合，表現得較緊張。
普京與官員們寒暄時表現雀躍，之後除去西裝，坐進防彈專車，離開機場。但值得注意的是，普京快步走向在場官員時，只有左手隨身體動作擺動，右手卻保持不動。正常來說，人步行時，雙手會有節奏地擺動來保持身體平衡。
埃爾多安冷待 烏傳媒寸爆普京
此外，普京上周二與埃爾多安會見記者時，埃爾多安遲遲未現身，讓普京等候48秒，期間露出無奈神情。從影片可見，記者會上，普京看來步履緩慢，似乎身體不適，面部表情也是「怪怪的」。但當時烏克蘭官員及媒體並沒質疑這個是「假普京」，只集中嘲笑他被埃爾多安「冷待」。烏國官員Anton Gerashchenko當時在社交網發文揶揄，普京被羞辱後的所有情緒「都寫在他的臉上」，「掛著這張臉，防空洞是最佳的躲藏地點」。烏傳媒則調侃：「這個矮子不喜歡不受尊重。」
兩年前，普京承認俄國官員曾建議用替身，代他出席活動，但他拒絕，「我不接受使用替身的點子」。他說，2000年代早期，俄羅斯常發生恐怖襲擊，官員建議在國家元首可能受襲的場合，以替身代他出席。報道指，以前的蘇聯領導人如史太林(Josef Stalin)和布里茲涅夫(Leonid Brezhnev)等，都用過替身。
CIA：普京太健康 俄政治分析員反駁
美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(Bill Burns)上周指，無情報顯示普京健康出現問題，並笑說普京「太健康了」，但熟知普京的俄國政治研究員Valery Solovey對此並不認同。
他說，「美國人，特別是中情局掌握普京真實健康狀況的資訊，他們必定知道他有嚴重健康問題，包括精神問題」。伯恩斯之所以說普京「太健康了」，是因為美國暗地裡正與俄國談判，華府否認普京健康有問題，是欲蓋彌彰，「普京露面時，我們看到些甚麼？一個走路時一拐一拐的男人，一個有黑斑的男人，一個要中斷會議去『諮詢(醫生)的男人』」。Solovey早前聲稱普京有嚴重健康問題，包括患癌、柏金遜症以及分裂情感性障礙(schizoaffective disorder，精神分裂症與躁鬱症混合)。