健康惹關注｜普京外訪伊朗落機「健步如飛」 烏情報主管：此人係替身！(有片)

俄羅斯總統普京的健康狀況一直惹外界關注，他上周出訪伊朗，與伊朗最高領袖及土耳其總統埃爾多安舉行「三方會談」，是俄烏戰事2月底爆發以來第二次外訪，但烏克蘭情報人員懷疑這個普京是「替身」，並非他本人。

烏克蘭情報部門主管Kyrylo Budanov接受當地傳媒訪問稱：「我只是提出暗示。請看看普京步出專機時的動作，這個真的是普京嗎？」從片段可見，普京走下總統專機的樓梯，步向迎接他的官員時「異常地健步如飛」，而且比起之前現身公開場合，表現得較緊張。

普京與官員們寒暄時表現雀躍，之後除去西裝，坐進防彈專車，離開機場。但值得注意的是，普京快步走向在場官員時，只有左手隨身體動作擺動，右手卻保持不動。正常來說，人步行時，雙手會有節奏地擺動來保持身體平衡。