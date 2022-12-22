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國際
2022-12-22 14:29:00

健康狀況受關注　旅美大熊貓「丫丫」「樂樂」將歸還中國(有片)

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居於美國田納西州孟菲斯動物園的大熊貓「丫丫」和「樂樂」的生活情況一直備受關注，更有保護動物組織批評指照顧不足，使牠們的健康狀況出現惡化。孟菲斯動物園周三(21)宣布，將把旅美大熊貓丫丫和樂樂歸還中國，結束20年的租借期。美國日後只剩華盛頓與亞特蘭大2間動物園還有大熊貓展示。

健康狀況受關注，旅美大熊貓丫丫樂樂將歸還中國。(Twitter)

健康狀況受關注，旅美大熊貓丫丫樂樂將歸還中國。(Twitter)

動物園發言人表示，將大熊貓送回中國的決定與動物保護者的壓力無關。該發言人表示，樂樂和丫丫分別是24歲和22歲，比野外大熊貓的預期壽命長了將近10年。根據大熊貓租借協議，丫丫和樂樂的合約於2023年才到期。20034月，丫丫和雄性大熊貓樂樂一同前往美國田納西州孟菲斯動物園，開始10年的旅居生活。2013年合約到期，再次續約10年。不過，有保護動物組織批評孟菲斯動物園對丫丫和樂樂提供的照顧不足，令牠們的健康狀況出現惡化。

丫丫樂樂生活片段引起網民關注。(Twitter)

丫丫樂樂生活片段引起網民關注。(Twitter)

丫丫樂樂生活片段引起網民關注

網上流傳影片及相片顯示，丫丫消瘦得令人驚訝，精神萎靡，也沒有新鮮的竹子吃，居住的籠內衞生情況亦不理想，生活環境似乎愈來愈差，有報道亦指，丫丫和樂樂都出現不同程度的刻板行為，包括來回不停地走或點頭。雖然動物園解釋，兩隻熊貓這麼消瘦的原因是因為牠們已經進入了老年時期，長相和精氣神上都與之前相差大不足為奇。經過醫學檢查，丫丫只是感染了皮膚病而已，並沒有其他大問題。但仍引發各地包括內地網民關注。

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