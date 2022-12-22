健康狀況受關注　旅美大熊貓「丫丫」「樂樂」將歸還中國(有片)

居於美國田納西州孟菲斯動物園的大熊貓「丫丫」和「樂樂」的生活情況一直備受關注，更有保護動物組織批評指照顧不足，使牠們的健康狀況出現惡化。孟菲斯動物園周三(21日)宣布，將把旅美大熊貓丫丫和樂樂歸還中國，結束20年的租借期。美國日後只剩華盛頓與亞特蘭大2間動物園還有大熊貓展示。
動物園發言人表示，將大熊貓送回中國的決定與動物保護者的壓力無關。該發言人表示，樂樂和丫丫分別是24歲和22歲，比野外大熊貓的預期壽命長了將近10年。根據大熊貓租借協議，丫丫和樂樂的合約於2023年才到期。2003年4月，丫丫和雄性大熊貓樂樂一同前往美國田納西州孟菲斯動物園，開始10年的旅居生活。2013年合約到期，再次續約10年。不過，有保護動物組織批評孟菲斯動物園對丫丫和樂樂提供的照顧不足，令牠們的健康狀況出現惡化。
丫丫樂樂生活片段引起網民關注
網上流傳影片及相片顯示，丫丫消瘦得令人驚訝，精神萎靡，也沒有新鮮的竹子吃，居住的籠內衞生情況亦不理想，生活環境似乎愈來愈差，有報道亦指，丫丫和樂樂都出現不同程度的刻板行為，包括來回不停地走或點頭。雖然動物園解釋，兩隻熊貓這麼消瘦的原因是因為牠們已經進入了老年時期，長相和精氣神上都與之前相差大不足為奇。經過醫學檢查，丫丫只是感染了皮膚病而已，並沒有其他大問題。但仍引發各地包括內地網民關注。
#YaYa #LeLe are pacing in circles nonstop— pandavoices.org (@PandaVoicesOrg) December 14, 2022
40min passed. NO ONE feeds hungry🐼@MemphisZoo said they love #panda, and their"love" is to leave🐼shaking her head at keeper's door over n over until she gets exhausted
Ignoring🐼food habits n serving bamboo they cannot eat is NOT love! https://t.co/lfe3qVkloq pic.twitter.com/E0iMaEiagx
Listen. Lele doesn’t know what all the fuss is about.— Kelli Cook (@TVKelliC) December 21, 2022
He’s still out here eating bamboo and enjoying life.
But his time in the bluff city will be coming to an end by next year.
My full story tonight @WMCActionNews5 #memphiszoo #yayalele #finalgoodbye pic.twitter.com/rkHan6Omq9