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2023-08-10 12:13:00

健身意外｜150公斤槓鈴砸頸背　健身漢脊椎受創恐終身癱瘓(有片)

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健身意外｜150公斤槓鈴砸頸背　健身漢脊椎受創恐終身癱瘓(有片)

健身意外｜150公斤槓鈴砸頸背　健身漢脊椎受創恐終身癱瘓(有片)

巴西一間健身室發生一宗駭人意外，一名男子遭一個重150公斤重的槓鈴器材重擊頸背，脊椎當場折斷，雖然已立即送院進行手術，惟下半身已無知覺，亦有專家估計，他重新走路的機率只剩1％。

Regilânio坐在蹲舉器材休息，詎料在他頭頂的槓鈴突然墜下，直接重擊Regilânio的後頸令他動彈不得。(X) Regilânio坐在蹲舉器材休息，詎料在他頭頂的槓鈴突然墜下，直接重擊Regilânio的後頸令他動彈不得。(X) 附近3名男子聞聲立即協助抬起槓鈴。(X) 只見Regilânio脫困後跪在地上用手撐著上身，隨之屈膝軟坐。(X) 只見Regilânio脫困後跪在地上用手撐著上身，隨之屈膝軟坐。(X)

綜合報道， 42歲男子Regilânio da Silva於上周五(4)到當地「220 FIT」健身室做健身，CCTV顯示，Regilânio坐在蹲舉器材休息，詎料在他頭頂的槓鈴突然墜下，直接重擊Regilânio的後頸令他動彈不得，附近3名男子聞聲立即協助抬起槓鈴，只見Regilânio脫困後跪在地上用手撐著上身，隨之屈膝軟坐，附近有人見狀上前相扶。Regilânio被送到聖安東尼奧醫院進行了4個小時手術，以固定頸部與脊椎，但據指他胸腔至腰部之間的「骨骼失去連續性，不再是一根連接一根」，以及神經嚴重損傷，他雖然情況穩定，手臂可以活動，並可坐在床上，但下半身失去知覺，恐怕終身癱瘓。

傷者復健路漫長 家人眾籌冀協助

神經外科醫師Dr José Correia接受巴西媒體G1採訪時表示，從神經損傷的角度來看，Regilânio胸腰椎重創，傷勢達到最嚴重程度，「從統計數據來看，恢復運動及感知功能的機率不到1%。」無疑對這名3兒之父及其家人是重大打擊。

健身室宣稱，涉事器材2個月前買入，之前運作良好，最近才實施檢查，完全符合規定。Regilânio的家人與健身室平均分擔7,000美元(折合約5.5萬港元)的手術費，但Regilânio復健之路相當漫長，其家人只好發起眾籌，希望各界為他們伸出援手。

健身啞鈴臥推注意事項。（am730製圖） 健身啞鈴臥推注意事項。（am730製圖） 健身啞鈴臥推注意事項。（am730製圖） 健身啞鈴臥推注意事項。（am730製圖） 健身啞鈴臥推注意事項。（am730製圖）
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