健身網紅親驗50小時狂吃超加工食品 攝取逾1.6萬卡 結果令人吃驚

喪食快餐及零食相信是不少人的「夢想」，究竟一旦實行會有甚麼結果？英媒近日回顧，外國兩位健身網紅曾經親身試驗分別在連續24小時及連續50小時內，只吃「超加工食品」(ultra-processed food)，其中一個結果令人大吃一驚。
超加工食品｜50小時「快餐馬拉松」
健身YouTuber Will Tennyson和Chris Heria，記錄了他們在各自暴飲暴食期間所發生的情況。來自加拿大多倫多、30歲Tennyson進行了長達50小時的「快餐馬拉松」，同時模仿不少人久坐不動的生活方式。他的暴食目標包括超市零食、外賣快餐及含糖雞尾酒等。
與此同時，來自美國佛羅里達州的32歲健身網紅Heria，則進行24小時「快餐狂歡」，並記錄了這對他的密集運動訓練有何影響。
超加工食品｜攝取平常3倍熱量 但仍感肚餓
他們雖然吃得如此高卡里，例如Tennyson每天攝取的熱量多達8,000卡，是他平常攝入量的3倍以上，令人吃驚的是︰二人不約而同的表示，在實驗過程中仍然感到肚餓。
超加工食品｜邊打機邊吃 會吃得更多
Tennyson從超市購買了各種超加工食物，並配以含忌廉和糖的咖啡，又外賣了一盒冬甩。此外，他還購買了一部遊戲機來玩，以模擬久坐不動的生活方式。他直言第一天暴飲暴食薯片、甜點和汽水時，感覺「噁心」，「我吃完雪糕，開始吃忌廉，然後毫不在意地吃了將近7個冬甩」，「我感覺好噁心……這反映了一邊打機一邊吃食物是多容易？你會因為分心而不知不覺地吸收了3,000卡路里」。
超加工食品｜吃薄餅快餐 熱量遠超平常但「仍感非常肚餓」
Tennyson在中午點了一份薄餅來吃，令情況變得更糟，他指吃完後感到頭重重、體內有很多氣，「我幾乎要飛起來了」。第一天晚上他先外出喝了一些含糖雞尾酒，然後再去麥當勞吃消夜。他發現，儘管所吸收的熱量遠超過平常，但仍感到非常肚餓。他當日只行了4,000步，低於平常，亦遠較專家建議的至少10,000步少。
超加工食品｜24小時後即「爆瘡」面油多到可炸薯條
第二天醒來，Tennyson說他感覺「噁心」，缺乏任何動力，而且發現在狂吃超加工食物僅24小時，臉上已「爆瘡」，冒出許多痘痘，而且「我幾乎可以用額頭上的油炸薯條」，他並感到肌肉麻木、心情難過。
超加工食品｜做運動爆汗「不知是汗還是油」
Tennyson最終捱完50小時的「超加工食物馬拉松」，他的總結是「感覺像屎」。他並稱從健身室回來，感覺「糟透」，「我流汗比以往更多，我甚至不知道是汗還是油」。他表示︰「這個實驗的目的，是向人們展示不健康的習慣不僅影響外表，還會影響你的整體幸福感、情緒、快樂感、動力和上進心」。
超加工食品｜「感覺像有隱形肚腩」疲憊臉腫
至於Heria則在24小時內吃了漢堡包、薯條、炸雞、意大利粉、餅乾、朱古力棒、香腸薄餅，並且每一餐都喝可樂，總共吸收了近4,000卡路里。他的感受跟Tennyson差不多，就是「餓」，他在拍片中途表示，「我攝入的熱量已超過3,000卡路里，遠超我通常一天的攝取量，但每餐後我仍然感到肚餓」。他並稱，在做倒立、引體上升及一些踢撃練習時，「感覺像我有一個隱形的肚腩，並且真的感覺沒有精力和超級懶散」，而且「感覺比平常更疲憊，沒有動力，也感覺臉腫了」。
超加工食品｜驚訝垃圾食物較健康食物更貴
令Heria吃驚的還有價錢。他直言在今次挑戰前已多年來沒吃過垃圾食物，對比起吃健康食物，吃垃圾食物的花費，令他感到震驚，「有些人每天都吃這樣的食物(垃圾食物)，太瘋狂了。購買和食用這些東西毫無意義。還不如吃健康食物」，「以同樣的價格，你可以得到更好質量的食物，更好的營養，而且還可以吃得更多」。