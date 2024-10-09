健身網紅親驗50小時狂吃超加工食品 攝取逾1.6萬卡 結果令人吃驚

喪食快餐及零食相信是不少人的「夢想」，究竟一旦實行會有甚麼結果？英媒近日回顧，外國兩位健身網紅曾經親身試驗分別在連續24小時及連續50小時內，只吃「超加工食品」(ultra-processed food)，其中一個結果令人大吃一驚。

超加工食品｜50小時「快餐馬拉松」

健身YouTuber Will Tennyson和Chris Heria，記錄了他們在各自暴飲暴食期間所發生的情況。來自加拿大多倫多、30歲Tennyson進行了長達50小時的「快餐馬拉松」，同時模仿不少人久坐不動的生活方式。他的暴食目標包括超市零食、外賣快餐及含糖雞尾酒等。

與此同時，來自美國佛羅里達州的32歲健身網紅Heria，則進行24小時「快餐狂歡」，並記錄了這對他的密集運動訓練有何影響。

超加工食品｜攝取平常3倍熱量 但仍感肚餓

他們雖然吃得如此高卡里，例如Tennyson每天攝取的熱量多達8,000卡，是他平常攝入量的3倍以上，令人吃驚的是︰二人不約而同的表示，在實驗過程中仍然感到肚餓。

超加工食品｜邊打機邊吃 會吃得更多

Tennyson從超市購買了各種超加工食物，並配以含忌廉和糖的咖啡，又外賣了一盒冬甩。此外，他還購買了一部遊戲機來玩，以模擬久坐不動的生活方式。他直言第一天暴飲暴食薯片、甜點和汽水時，感覺「噁心」，「我吃完雪糕，開始吃忌廉，然後毫不在意地吃了將近7個冬甩」，「我感覺好噁心……這反映了一邊打機一邊吃食物是多容易？你會因為分心而不知不覺地吸收了3,000卡路里」。