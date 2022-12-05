健身網紅試舉100公斤當場失禁　遭網民炮轟噁心

外國1名19歲健身網紅挑戰試舉100公斤，雖然成功卻不慎失禁，即使澄清「真的忍不住」並已清理乾淨，仍被網友炮轟噁心。不過，根據健身知識網站Powerlifting Technique表示，從事高強度體力消耗動作，導致腹腔壓力增加時，就很容易發生壓力性尿失禁，例如舉重。

19歲健身網紅Ayaka Coffman早前在影片分享平台TikTok分享她挑戰試舉100公斤，並透過字幕及背景音樂表示，「身為一名硬舉/深蹲強度很高的女性」、「我想我會就這樣痾尿在地板」。影片顯示，她身穿半截運動內衣、短褲，腰上還繫著健身腰帶，看起來十分專業，隨著她奮力舉起槓鈴，下秒褲襠間就流出液體。即使她表示事後有清理乾淨，並強調當下無法控制，但仍遭到網民譴責。