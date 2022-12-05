健身網紅試舉100公斤當場失禁　遭網民炮轟噁心

外國1名19歲健身網紅挑戰試舉100公斤，雖然成功卻不慎失禁，即使澄清「真的忍不住」並已清理乾淨，仍被網友炮轟噁心。不過，根據健身知識網站Powerlifting Technique表示，從事高強度體力消耗動作，導致腹腔壓力增加時，就很容易發生壓力性尿失禁，例如舉重。
19歲健身網紅Ayaka Coffman早前在影片分享平台TikTok分享她挑戰試舉100公斤，並透過字幕及背景音樂表示，「身為一名硬舉/深蹲強度很高的女性」、「我想我會就這樣痾尿在地板」。影片顯示，她身穿半截運動內衣、短褲，腰上還繫著健身腰帶，看起來十分專業，隨著她奮力舉起槓鈴，下秒褲襠間就流出液體。即使她表示事後有清理乾淨，並強調當下無法控制，但仍遭到網民譴責。
網民：這是很正常的生理現象
不少網民紛紛炮轟，指如果能事先採取預防措施，不至於讓情況那麼糟糕，「不管怎樣我都無法認同，太噁了」、「這如果是公共健身室，我絕對會叫管理員請妳出去」、「我可以理解有時太用力會這樣，但麻煩請在地上鋪個墊子」。不過，也有部分網民為她辯護指「這是很正常的生理現象」、「難道大家不知道這是忍不住的嗎？」、「清理乾淨就沒事了。」
根據健身知識網站「Powerlifting Technique」指出，當人們從事高強度運動時，將導致腹腔壓力突然增加，因此便容易發生「壓力性尿失禁」等情況，例如舉重。