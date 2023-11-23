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國際
2023-11-23 04:30:24
日報

偵察衛星成功進入軌道 金正恩揚言陸續有來

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金正恩

金正恩視察火箭升空。(路透社)

北韓周二晚再次發射偵察衛星，繼前兩次失敗後，今次終成功，指衛星已進入軌道，下月一日起正式執行偵察任務，並揚言短期內會再發射。北韓領袖金正恩親赴國家航空航天技術總局，視察發射情況。美日韓齊聲譴責，南韓中止《919軍事協議》部分條款抗議。

今次是北韓今年第3次發射衛星，北韓官方朝中社指，「千里馬1型」火箭於當地時間周二晚10時42分，從平安北道鐵山郡的西海衛星發射場升空，其後按預定軌道飛行，在發射後705秒、即約10時54分，把「萬里鏡1號」偵察衛星送入軌道。

金正恩聲言北韓「靠自身力量和技術發展並最終擁有航空航天偵察能力，無論從發展武裝力量方面，還是從應對新的地區軍事形勢方面，都是一項重大事件」，並揚言北韓應發射更多偵察衛星。萬里鏡1號經7至10天微調程序後，將正式執行任務，官媒朝中社稱今次發射是北韓加強自衛的合法權利，短期內會發射更多偵察衛星。

金正恩

金正恩慶祝發射成功。

日防衛省︰火箭飛越沖繩上空

日防衛省指北韓火箭發射後，第一級跌落東海預定地點，第二級飛越沖繩本島與宮古島之間上空，再飛越小笠原群島沖之鳥島西南約1,200公里日本專屬經濟區後，跌入太平洋。日本政府晚上10時許發警報，呼籲沖繩民眾到建築物內或地下室暫避。

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美日強烈譴責北韓，指有關發射使用了彈道導彈技術發射，違反聯合國相關決議。南韓聯合參謀本部昨確認北韓衛星已進軌道。正在英國訪問的南韓總統尹錫悅稱，韓方決定中止兩韓《919軍事協議》中，限制南韓對北韓偵察活動的條款，不再把軍事分界線上空劃為禁飛區，並恢復在韓朝邊境監察和偵測北韓活動。韓媒稱，美日韓本月25及26日的聯合海上軍演，隨事態發展，性質會改為反制北韓發射衛星挑釁。

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