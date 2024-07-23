偷睇《淚之女王》兼討論遭檢舉　北韓2女戴腳鐐出席批鬥大會

韓劇《淚之女王》一度風靡全球，劇情吸引令觀眾熱議，不過北韓當局為防止南韓文化對其國民產生影響，制定嚴格法規，嚴禁居民收看或散播來自南韓的影視作品，違者最高可被判處死刑。日文版《每日北韓》(Daily NK)報道，2名平壤的年輕女義工，就因為在工作時討論《淚之女王》的劇情，在同事檢舉後慘被拘捕，本月初戴腳鐐出席批鬥大會。

《每日北韓》總編高英起指出，事件中2名20多歲女「突擊隊」員是國中同學，「突擊隊」指的是從北韓全國動員到大型施工地點的年輕義工。她們平時喜歡偷看南韓的電視劇與電影，最近看了《淚之女王》後，也在工作地點聊起劇情。她們的同事聽到後，向管理局的青年同盟檢舉。青年同盟認為這是重大問題，6月中旬逮捕2人。平壤市安全部花了半個月進行偵訊後，本月初以「柳京建設管理局連隊發生的思想問題」為題，舉行了一場批鬥大會。兩名女子人戴著腳鐐露面，之後恐被安全部起訴。