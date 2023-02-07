偷食同袍午餐警員被調查 網民求情：咁可愛不要啦

美國密歇根州懷恩多特(Wyandotte)一張犯人照在網上瘋傳，當地警方在社交網貼文指，這名警員在午餐時間趁另一警員因突然有公務離開時，食掉對方留在桌子上食到一半的午餐。貼文指這名「偷食」警員行使憲法第五修正案的沉默權，並拒絕配合調查，警方現徵詢大家意見考慮是否繼續調查。文尾附上的犯人照令網民笑翻，一臉「天然呆」的警員是警犬Ice。網民紛紛求情說那樣可愛不要調查啦。警方其後笑言，有人威脅號召大規模示威，加上無錄影片段佐證，宣布Ice不會被起訴。

「看牠的樣子已知無辜。」

懷恩多特警局的貼文純屬搞笑，但內容寫得很認真，稱「偷竊不單是罪案，道德上也是錯的。部分工作，例如作為警員，就職前要宣誓。警察誓言中包括承諾保護人們的財物。」然後就列出Ice所犯罪行，指Barwig處理完公務返回休息室時，只見Ice休閒地步出房外，Barwig的午餐卻不見了！貼文指Ice有前科翻找垃圾桶，又曾順手奪去經過同袍的手中食物。有網民留言說，「看牠的樣子已知無辜。」以及「牠的樣子是一臉好孩子樣」。另有人說，「全部都是環境證據，沒有閉路電視拍到嗎？？？」，有人更稱「牠犯的罪是太過可愛了！！」

在上月19日的更新貼文中，警方指不少律師自薦為Ice辯護，也有人稱若繼續調查會發起大型示威，加上公眾大部分認為牠根本無罪，沒有錄影片段佐證，所以Ice不會受內部處分或刑事起訴。貼文又說，牠支持者之一的食店「今天送上為牠特制的三文治，因覺得牠食不飽」，也同時送上三文治給牠的同袍。