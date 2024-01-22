偽冒過世父親領百萬退休金 女兒藏屍六年竟煉成木乃伊

美國堪薩斯州一名女子為了能詐領亡父的退休金，竟和丈夫聯手將亡父遺體藏在家中6年，甚至對外假裝父親還活著的跡象，藉此成功領取21萬6067美元的退休金。

根據美媒《CBS》報導，61歲的Lynn Ritter和丈夫Kirk Ritter在婚後就和Lynn的父親Mike Carroll同住，而Mike從2008年就以退休人員身分領取退休金與社會保障津貼，之後Mike在2016年過世，享壽81歲。令人咋舌的是，Lynn和Kirk將Mike的遺體藏在家裡秘不發喪，任憑遺體在床上木乃伊化，他們夫妻倆則持續透過Mike的帳戶，兌換其退休金和津貼的支票。據報，當Mike的親戚向Lynn夫婦詢問他的狀況時，2人會找各種理由解釋為何父親不接電話或探望，並說服他們，Mike還活著。

屍身歴時六年已木乃伊化

直到2022年10月23日，Kirk才將Mike過世的消息通報給警方，當警方進屋查看時，Mike的身體早已木乃伊化，陳屍床鋪上。當地檢察官表示，根據Mike的心律調節器紀錄，其實他早在2016年就過世，可是他的女兒和女婿卻沒有讓他入土為安。

對此，Lynn和Kirk面臨多項指控，並將於2024年2月2日在聯邦法院出庭。