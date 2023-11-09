傳下周三會晤 習拜會被看淡難有大突破

亞太經合組織(APEC)峰會下周在美國三藩市舉行，東道主美國總統拜登下周二會飛抵當地。中方還未確認國家主席習近平會否出席，美方則稱正在準備當中。日本共同社昨引述美國一名高級官員稱，習拜會將在下周三(15日)舉行。這將是中美領導人事隔一年再度會晤，受外界關注。美聯社引述接近中美峰會安排的消息人士稱，白宮並不預期拜登與習近平面對面會晤，會為中美關係帶來突破性重大改變。美方相信兩人會後或有適度的公布，但雙方根深蒂固的分歧不會改變。

在昨日外交部例行記者會上，外媒記者問及共同社上述報道，發言人汪文斌未有證實，只是重申中美雙方都同意朝著實現三藩市元首會晤共同努力。同時「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。外長王毅上月底到訪華盛頓3天，曾與拜登、國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文會談，他也提及「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。外界均認為他是為中美領導人會晤鋪路，美官員指雙方就習拜會的原則達成共識，但並未定下會面的確實日期和地點。

美媒：習近平將與美國商界高層晚宴 若習近平落實到三藩市出席APEC峰會，將是他自2017年4月，即相隔6年以來首度到訪美國，也是他與拜登繼去年11月在峇里出席二十國集團峰會舉行雙邊會談後，兩人再度會面。APEC峰會臨近之際，中美高層官員的互動亦變頻繁，除了王毅訪美，國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰本周亦訪美，周四至周五在三藩市與美國財長耶倫舉行會談。雙方官員互動似乎均朝著習拜會而來。另外，彭博社就引述消息人士稱，習近平到三藩市期間會與美國企業高層晚宴，預料數百人出席，習近平將發表安撫外國投資者的言論。