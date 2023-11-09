熱門搜尋:
圍方 立冬 雙11 床蝨 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-09 04:30:28
日報

傳下周三會晤 習拜會被看淡難有大突破

分享：
中美關係

習近平與拜登對上一次會面是去年11月。 (資料圖片)

亞太經合組織(APEC)峰會下周在美國三藩市舉行，東道主美國總統拜登下周二會飛抵當地。中方還未確認國家主席習近平會否出席，美方則稱正在準備當中。日本共同社昨引述美國一名高級官員稱，習拜會將在下周三(15日)舉行。這將是中美領導人事隔一年再度會晤，受外界關注。美聯社引述接近中美峰會安排的消息人士稱，白宮並不預期拜登與習近平面對面會晤，會為中美關係帶來突破性重大改變。美方相信兩人會後或有適度的公布，但雙方根深蒂固的分歧不會改變。

在昨日外交部例行記者會上，外媒記者問及共同社上述報道，發言人汪文斌未有證實，只是重申中美雙方都同意朝著實現三藩市元首會晤共同努力。同時「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。外長王毅上月底到訪華盛頓3天，曾與拜登、國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文會談，他也提及「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。外界均認為他是為中美領導人會晤鋪路，美官員指雙方就習拜會的原則達成共識，但並未定下會面的確實日期和地點。

Ad Block
美國費城交響樂團 中美關係

美國費城交響樂團周二飛抵北京展開巡迴演出，包括73歲的小提琴家Davyd Booth(圖中)，他50年前亦隨團首次訪華演出。該樂團對上一次訪華是2019年疫情爆發前。(美聯社)

美媒：習近平將與美國商界高層晚宴

若習近平落實到三藩市出席APEC峰會，將是他自2017年4月，即相隔6年以來首度到訪美國，也是他與拜登繼去年11月在峇里出席二十國集團峰會舉行雙邊會談後，兩人再度會面。APEC峰會臨近之際，中美高層官員的互動亦變頻繁，除了王毅訪美，國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰本周亦訪美，周四至周五在三藩市與美國財長耶倫舉行會談。雙方官員互動似乎均朝著習拜會而來。另外，彭博社就引述消息人士稱，習近平到三藩市期間會與美國企業高層晚宴，預料數百人出席，習近平將發表安撫外國投資者的言論。

Ad Block

中美關係於2018年開始轉壞，時任美國總統特朗普對總值500億美元(約3,900億港元)中國貨品大幅徵收關稅。拜登上台後試圖改善中美關係，惟今年初突然發生美國在境內擊落中國熱氣球事件，美方聲稱那是「間諜氣球」，導致中美關係急轉直下。中美均多次強調要「負責任地」處理雙方關係，確保兩國競爭不會演變成衝突。拜登政府亦渴望與中國重啟軍事溝通，以減低誤判的危險。隨著中美官員互動增加，美國費城交響樂團周二飛抵北京展開巡迴演出，以紀念該樂團50年前歷史性到中國演出。該樂團1973年9月首次訪問中國，標誌尼克遜成為首位美國總統訪華後，兩國關係開始正常化。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受