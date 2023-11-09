傳下周三會晤 習拜會被看淡難有大突破

亞太經合組織(APEC)峰會下周在美國三藩市舉行，東道主美國總統拜登下周二會飛抵當地。中方還未確認國家主席習近平會否出席，美方則稱正在準備當中。日本共同社昨引述美國一名高級官員稱，習拜會將在下周三(15日)舉行。這將是中美領導人事隔一年再度會晤，受外界關注。美聯社引述接近中美峰會安排的消息人士稱，白宮並不預期拜登與習近平面對面會晤，會為中美關係帶來突破性重大改變。美方相信兩人會後或有適度的公布，但雙方根深蒂固的分歧不會改變。
在昨日外交部例行記者會上，外媒記者問及共同社上述報道，發言人汪文斌未有證實，只是重申中美雙方都同意朝著實現三藩市元首會晤共同努力。同時「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。外長王毅上月底到訪華盛頓3天，曾與拜登、國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文會談，他也提及「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。外界均認為他是為中美領導人會晤鋪路，美官員指雙方就習拜會的原則達成共識，但並未定下會面的確實日期和地點。
美媒：習近平將與美國商界高層晚宴
若習近平落實到三藩市出席APEC峰會，將是他自2017年4月，即相隔6年以來首度到訪美國，也是他與拜登繼去年11月在峇里出席二十國集團峰會舉行雙邊會談後，兩人再度會面。APEC峰會臨近之際，中美高層官員的互動亦變頻繁，除了王毅訪美，國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰本周亦訪美，周四至周五在三藩市與美國財長耶倫舉行會談。雙方官員互動似乎均朝著習拜會而來。另外，彭博社就引述消息人士稱，習近平到三藩市期間會與美國企業高層晚宴，預料數百人出席，習近平將發表安撫外國投資者的言論。
中美關係於2018年開始轉壞，時任美國總統特朗普對總值500億美元(約3,900億港元)中國貨品大幅徵收關稅。拜登上台後試圖改善中美關係，惟今年初突然發生美國在境內擊落中國熱氣球事件，美方聲稱那是「間諜氣球」，導致中美關係急轉直下。中美均多次強調要「負責任地」處理雙方關係，確保兩國競爭不會演變成衝突。拜登政府亦渴望與中國重啟軍事溝通，以減低誤判的危險。隨著中美官員互動增加，美國費城交響樂團周二飛抵北京展開巡迴演出，以紀念該樂團50年前歷史性到中國演出。該樂團1973年9月首次訪問中國，標誌尼克遜成為首位美國總統訪華後，兩國關係開始正常化。