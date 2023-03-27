傳內塔尼亞胡擬叫停司法改革 以色列總工會宣布大罷工恐癱瘓全國

總工會領袖Arnon Bar-David今日在電視講話中宣布，發起「歷史性」大罷工，以「阻止這次司法改革、這愚蠢的一切」。他又直接向內塔尼亞胡說：「在無法挽救前，叫停司法改革程序。」以色列主要機場特拉維夫本古里安機場(Ben Gurion Tel Aviv)宣布，因罷工關係，即時停飛所有離境航班，抵境航班不受影響。機場發言人稱，周一約有7萬名旅客，離境和抵境各佔一半。美國有線新聞網絡(CNN)稱，有記者所乘航班原定當地時間11時30分起飛，突然停止登機程序。連鎖快餐店麥當勞亦宣布，因大罷工，暫停以色列所有店舖營業。以色列最大港口海法的工人也加入罷工行例。

以色列司法改革遇到大眾前所未有反對，引發政治危機。總理內塔尼亞胡怒炒公開要求暫停改革的國防部長加蘭特後引發民眾上街，國內最大工會、代表數十萬公共部門工人的以色列總工會(Histadrut)今日也突然大罷工，局勢在24小時內急轉直下；報道指內塔尼亞胡向執政聯盟領袖表示，將會叫停司法改革。另外，由國會反對派議員對內塔尼亞胡政府提出的不信任動議，今日在執政聯盟議員投票反對下，首次動議以59票反對及53票贊成下遭否決，第二次動議則在60票對51票下否決。

以色列司法改革｜以總統：內塔尼亞胡全世界看著你

抗議司法改革的示威由昨晚持續到今日，並沒有實權的以色列總統赫爾佐格亦開腔，在Twitter貼文提出關注，呼籲內塔尼亞胡「為了以色列人的團結」，立即暫停司法改革立法程序；他稱，「我們今晚看見非常難過的一幕，我呼籲總理、政府官員、執政聯盟成員：全國都在關注。安全、經濟和社會全部都受威脅。所有以色列人在看著你，所有猶太人在看著你，全世界的人在看著你。」赫爾佐格叫內塔尼亞胡清醍過來，此刻不涉政治，是關乎領導和責任。

以色列司法改革｜「民主團結了所有人」

昨日身處特拉維夫示威的以色列政治分析家Dahlia Scheindlin稱，示威者高叫口號要求保障司法獨立、加強民主，並要求建立憲法，「所有示威者在民主旗幟下團結起來」。她又指，社會存在「恐慌感」，認為內塔尼亞胡不能「合理和安全地」領導國家。

以色列司法改革｜從選擇法官以至最高法院裁決受制於執政黨

內塔尼亞胡提出的司法改革被反對聲音批評破壞民主，將給予國會及執政黨進一步控制司法制度，從選擇法官、最高法院依甚麼法律裁決都受制於當權者，甚至給予國會權力推翻最高法院的裁決。有關改革將是以色列司法制度自1948年成立以來最重大改變。內塔尼亞胡聲稱有關改革是阻止法院權力過大，但有輿論認為若內塔尼亞胡的貪污指控繼續審訊，這將有利於他。