傳北韓嚴查外匯機構 女商人涉走私遭高射炮處決 屍塊如雪粉散落 嚇壞千人

《Daily NK》 刊出照片，指北韓以高射炮處決涉嫌走私的女商人，民眾被迫觀看處決過程。(互聯網)

據報北韓當局近期大規模調查平安北道的外匯機構，一名女商人因非法貿易被捕，遭大口徑高射炮處決，被轟至粉身碎骨，屍塊散落地上，嚇壞被迫看處決過程的逾千民眾。當局公開處決片段，是藉此警告數千外匯從業員不要以身試法。

專門報道北韓消息的南韓媒體《Daily NK》指出，這次對外匯機構的大規模檢查，與領袖金正恩自疫情以來加強貿易管控的政策有關。當局強調，旨在防止包括南韓的敵人透過貿易滲透北韓內部，並禁止涉及南韓的物品流進北韓或進行交易。