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國際
2024-12-01 18:02:54

傳北韓嚴查外匯機構 女商人涉走私遭高射炮處決 屍塊如雪粉散落 嚇壞千人

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《Daily NK》 刊出照片，指北韓以高射炮處決涉嫌走私的女商人，民眾被迫觀看處決過程。(互聯網)

《Daily NK》 刊出照片，指北韓以高射炮處決涉嫌走私的女商人，民眾被迫觀看處決過程。(互聯網)

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據報北韓當局近期大規模調查平安北道的外匯機構，一名女商人因非法貿易被捕，遭大口徑高射炮處決，被轟至粉身碎骨，屍塊散落地上，嚇壞被迫看處決過程的逾千民眾。當局公開處決片段，是藉此警告數千外匯從業員不要以身試法。

專門報道北韓消息的南韓媒體《Daily NK》指出，這次對外匯機構的大規模檢查，與領袖金正恩自疫情以來加強貿易管控的政策有關。當局強調，旨在防止包括南韓的敵人透過貿易滲透北韓內部，並禁止涉及南韓的物品流進北韓或進行交易。

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平壤舉行處決大會

報道指，一名女商人因涉嫌非法貿易被捕，遭綁起來被高射炮處決，整個人被轟成碎片，屍塊散落地上。當局還召集大批外匯從業員，播放片段公開處決過程，藉此警告他們不要做違法勾當。

報道指，平壤近日對外匯機構的大規模檢查，與金正恩自疫情以來加強貿易管控的政策有關。(資料圖片) 據報金正恩以高射炮處決涉走私的女商人。(資料圖片) 圖為北韓首都平壤。(資料圖片)

非法貿易被視為「侵佔國家財產」

報道引述平壤消息指，這次檢查行動對外匯從業員造成極大心理壓力。北韓多數人因工資微薄，無法維持生計，往往從事非法貿易來增加收入，但這些行為在檢查中會被視為「侵佔國家財產」，違者將面臨嚴厲處罰。

對此，外匯公司人員私下討論，多表達不滿，認為檢查過於嚴苛，令他們無法完成當局委派的工作。有消息人士透露，「官方要求我們達成目標的同時，要完全遵守規定，但這實際上是幾乎不可能」。報道指，這次檢查行動仍未結束。

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