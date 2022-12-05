傳北韓200公斤國有黃金被前特種兵攔途劫走 民眾叫好：他們是英雄！

當局逐一審問前特種兵 報道指，由於北韓沒有黃金市場，黃金對一般民眾是毫無價值，要走私到中國才能出售，當局遂於新義州、惠山等邊境城市實施緊急狀態，大規模搜捕涉案搶匪，嚴防走私活動，並派發傳單要求居民立即舉報。 其中在東北面邊境城市惠山，四處可見國家安全部與社會安全部的調查員，以及邊境巡邏隊士兵。因懷疑搶匪有軍人背景，當局事後對新義州所在平安北道內的所有前特種部隊士兵逐一審問，惟截至11月底仍在追緝搶匪。 報道指，北韓每年生產2至4噸黃金，在平安北道設有兩座大型煉金設施，於兩江道和黃海南道也有冶金廠。大部分黃金被送往負責處理金正恩及其家族非法資金的第39號辦公室，其餘則送到北韓中央銀行。

大快人心 民眾偷偷讚好 消息指，民眾得知事件後，低調讚揚搶匪是「英雄」，「民眾嘲笑執政當局，也為有人願意冒生命危險去搶劫(政府)運金車而高興」。新冠疫情與外國制裁重創北韓經濟，民眾活於水深火熱中，認為金正恩只會囤積黃金自肥，而不會用於幫助人民紓困。 然而另有報道指，200公斤黃金被劫走，專家認為可能誇大。前北韓外交官高英煥表示：「在從平壤到新義州方向的道路上遇劫，某種程度上可以理解，但若從新義州南下到平壤，可能(黃金)重量就只有5公斤、10公斤，(消息)有誇大的可能性。」