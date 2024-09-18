傳呼機台灣品牌匈牙利公司製造 報道：生產時經以色列改裝｜黎巴嫩真主黨

黎巴嫩真主黨傳呼機大規模爆炸奪命案，用來施襲的傳呼機屬台灣品牌「金阿波羅」(Gold Apollo)，由以匈牙利首都布達佩斯為基地的BAC公司製造。黎巴嫩安全部門消息人士向路透社表示，真主黨在多月前訂購5,000部傳呼機，並於春季時運到黎巴嫩，並聲稱以色列間諜在生產過程中改裝了傳呼機；另一消息人士說，傳呼機藏有多達3克炸藥，真主黨數月來並未察覺。

傳呼機襲擊｜金阿波羅老闆：歐洲經銷商取得許可後生產

路透社稱，從炸毀傳呼機的相片發現機身標籤寫有型號AR-924，屬台灣公司金阿波羅。金阿波羅創辦人許清光周三向傳媒澄清，指傳呼機100%不是台灣製造，並強調該批傳呼機並非金阿波羅直接製造，而是由歐洲經銷商取得許可後生產，不排除控告取得許可證的生產商。許清光表示，並不清楚傳呼機如何受操縱引爆，其公司也是受害者。