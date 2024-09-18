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國際
2024-09-18 16:57:23

傳呼機爆炸奪命增至9死包括8歲女童 目擊者：爆炸前響了一聲｜黎巴嫩真主黨

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大部分人頭手受傷，傳呼機爆炸前響了一聲誘使機主拿起查看。(美聯社)

黎巴嫩和敘利亞周二發生數千傳呼機爆炸震驚國際，黎巴嫩的死亡人數增至最少9人，包括一名8歲女童，以及近3,000人受傷，當中200人傷勢嚴重。路透社指，以色列情報機關在5,000部傳呼機內藏小量炸藥，真主黨在多月前訂講。襲擊目標是獲伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨成員，身處各城市的成員所攜傳呼機突然相繼爆炸。在首都貝魯特，目擊者形容情況相當恐怖，有人炸掉了眼睛，另有半邊臉毀掉，而大部分手術都涉及眼睛。她又指，傳呼機爆炸前響了一聲，誘使機主從袋裡或枱面拿起查閱，造成他們頭臉和手受傷。

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報道：計劃遭察覺　以色列提前行動

目擊者又說，「市內一片混亂，因為大家不知發生甚麼事。起初以為在貝魯特南部發生大爆炸，然後才知是各地同一時間發生小型爆炸」。她稱透過商店和超市的閉路電視片段，得知民眾在雜貨店選購物品或於收銀處付款時，遭小型爆炸襲擊，「這真是造成全國傷害的事件」。

伊朗駐黎巴嫩大使Mojtaba Amani於爆炸中受傷，其妻子稱，他受輕傷送院，並無大礙。以色列和美國消息人士分別向新聞網站Axios和中東媒體Al-Monitor稱，以色列最初計劃「全面」攻擊真主黨，但近日開始認為真主黨或已察覺有關計劃，遂提前行動，否則全盤計劃作廢。

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