傳呼機爆炸案後真主黨襲以色列基地　以軍空襲黎巴嫩南部

中東局勢升溫，黎巴嫩真主黨19日稍早對以色列北部展開攻擊，而以軍也立即予以反擊，在晚間對黎巴嫩南部發動了至少52次空襲。
一小時內就進行52次空襲
據CNN等外媒報道，伊朗支持的真主黨組織19日表示對以色列北部的軍事地點發動了至少17次襲擊。以色列軍方已向以色列北部幾個地區的社區發布指示，呼籲平民盡量減少在這些地區的活動，以避免聚集並留在避難所附近。
晚間9點左右，以軍展開還擊，空襲黎巴嫩南部，據黎巴嫩國家通訊社報道，以軍在短短一小時內就進行了至少52次襲擊。
證據指向以色列策劃
以色列國防軍（IDF）也發布聲明，稱以軍在這次的空襲行動中，摧毁了真主黨百來具火箭發射器，以及其他基礎設施，包括可用來向以色列領土開火的軍事設備。
本周稍早，黎巴嫩及敘利亞的真主黨成員使用的傳呼機和對講機接連爆炸，造成大量傷亡，震驚全球。雖然沒有人出面承認對襲擊案負責，但所有的證據都指向是以色列所策劃，據《華爾街日報》報道，以色列已滲透真主黨裝備供應鏈。真主黨也誓言要向以色列報復，並表示以色列將為爆炸事件受到「公平的懲罰」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
This is Lebanon right now.— The Mossad: Satirical and Awesome (@TheMossadIL) September 19, 2024
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