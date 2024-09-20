傳呼機爆炸案後真主黨襲以色列基地　以軍空襲黎巴嫩南部

中東局勢升溫，黎巴嫩真主黨19日稍早對以色列北部展開攻擊，而以軍也立即予以反擊，在晚間對黎巴嫩南部發動了至少52次空襲。

一小時內就進行52次空襲

據CNN等外媒報道，伊朗支持的真主黨組織19日表示對以色列北部的軍事地點發動了至少17次襲擊。以色列軍方已向以色列北部幾個地區的社區發布指示，呼籲平民盡量減少在這些地區的活動，以避免聚集並留在避難所附近。

晚間9點左右，以軍展開還擊，空襲黎巴嫩南部，據黎巴嫩國家通訊社報道，以軍在短短一小時內就進行了至少52次襲擊。