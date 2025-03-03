傳奇捐血者拯救逾240萬嬰兒性命 澳洲男逝世享年88歲

James Harrison血液裡含有罕有的抗體，可拯救嬰兒性命。(互聯網)

澳洲男子James Harrison堪稱傳奇捐血者，其血液裡含有罕有的抗體，可用作救命治療。他在過去多年來捐了逾1,000包血漿，拯救了超過240萬名嬰兒的性命。其家人周一稱，這名拯救了無數嬰兒的老爺爺上月17日離開人世，享年88歲 Harrison血液裡特殊抗體可製成稱為anti-D的治療，輸給Rh陰性血型的母親，以免她們自身抗體會攻擊腹中胎兒。Harrison從年輕捐血捐到老，因超過年齡限制已於2018年被逼停止捐血，他當時說，「如果當局容許，我會一直捐下去。」他最後一次捐血前，已從右手臂捐了1,162次血，左手臂則10次。

捐血｜14歲動大手術陌生人血救了一命 據悉，Harrison年僅14歲時接受了一項重大胸腔手術，須輸入13包血，啟發他日後捐血救人。他明白到是陌生人的血救了他一命，遂一滿18歲便前往捐血回饋。其後醫生發現他血液內的獨特抗體，並徵詢他是否願意捐出血漿，他是首人作出這類捐血。Harrison從18歲開始，約每兩星期一次捐血直至81歲。 澳洲紅十字會稱，非常感謝Harrison，他令澳洲成為全球首個國家有足夠anti-D供應。他拯救嬰兒的同時，也讓逾200萬名婦女能夠當上母親。Harrison女兒稱，父親對能夠在沒有損失或痛楚下拯救那麼多性命感到驕傲，經常說：「捐血並沒有壞處，救的可能是你自己。」報道指，Harrison兩名孫兒亦是anti-D受贈者。

James Harrison於2018年81歲時最後一次捐血，次數達到1,173次。(互聯網)

捐血｜血液裡大量anti-D或與14歲手術有關 Rh陰性血型母親的紅血球不能與她們胎兒「共存」。母親的免疫系統視胎兒血球為威脅，並產生抗體攻擊胎兒。那可對寶寶造成嚴重傷害，可導致嚴重貧血、心臟衰竭，甚至死亡。在1960年代中期發現anti-D干預治療前，患此病嬰兒的死亡率是二分一。 報道指，專家並不清楚為何Harrison血液裡含豐富的anti-D，但有人推測指可能是他14歲做手術時接受了大量輸血。在澳洲，anti-D捐贈者不足200人，但估計他們每年幫助了4.5萬名母親和她們的嬰兒。