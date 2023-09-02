傳奇搖滾樂團「金屬製品」演唱會竟出現四隻腳歌迷？原來是離家出走汪星人

美國傳奇搖滾樂團「金屬製品」（Metallica）當天在英格爾伍德的SoFi體育場舉行演唱會，現場粉絲人山人海，一票難求。家裡就住在附近的狗狗「暴風」（storm）在溜出家門後，相當識貨，居然闖入「金屬製品」的演唱會，還自己找了個好位子坐下來聽歌。

記者彭巧蓁／綜合報導

狗狗離家出走竟然是為了去聽演唱會？這個可愛的巧合發生在美國洛杉磯，一隻狗狗從住處偷溜出門，闖進附近的演唱會，坐在椅子聽了一晚上的歌，直到隔天才與主人團聚。

美國傳奇搖滾樂團「金屬製品」（Metallica）當天在英格爾伍德的SoFi體育場舉行演唱會，現場粉絲人山人海，一票難求。家裡就住在附近的狗狗「暴風」（storm）在溜出家門後，相當識貨，居然闖入「金屬製品」的演唱會，還自己找了個好位子坐下來聽歌。

有歌迷拍下暴風欣賞演唱會的照片，立刻在社群平台上爆紅。甚至連「金屬製品」樂團也親自發文，「你可能聽說過有一位四隻腳的粉絲加入我們！牠與大家欣賞了一整晚的演出後，第二天就安全地送回家與家人團聚了。牠聽了牠最喜歡的歌曲，包括《Barx Æterna》、《Master of Puppies》和《The Mailman That Never Comes》，度過了一段愉快的時光。」

據悉暴風在演唱會結束後就被好心人帶到動物收容中心安置，隔天就與主人團聚。暴風的主人烏爾塔多（Arizbeth Hurtado）說，看到暴風在演唱會上的照片時，他們全家人都笑翻了。她還發布了一張和暴風擁抱的照片，以向大眾保證這隻逃家狗已安全無恙地回到家中。

儘管風暴的離家出走有驚無險地結束了，但專家還是警告大眾，千萬不要帶寵物去聽搖滾演唱會，過大的噪音會傷害動物的聽覺。

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