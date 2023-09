傳奇搖滾樂團「金屬製品」演唱會竟出現四隻腳歌迷？原來是離家出走汪星人

記者彭巧蓁/綜合報導

狗狗離家出走竟然是為了去聽演唱會?這個可愛的巧合發生在美國洛杉磯,一隻狗狗從住處偷溜出門,闖進附近的演唱會,坐在椅子聽了一晚上的歌,直到隔天才與主人團聚。

美國傳奇搖滾樂團「金屬製品」(Metallica)當天在英格爾伍德的SoFi體育場舉行演唱會,現場粉絲人山人海,一票難求。家裡就住在附近的狗狗「暴風」(storm)在溜出家門後,相當識貨,居然闖入「金屬製品」的演唱會,還自己找了個好位子坐下來聽歌。

有歌迷拍下暴風欣賞演唱會的照片,立刻在社群平台上爆紅。甚至連「金屬製品」樂團也親自發文,「你可能聽說過有一位四隻腳的粉絲加入我們!牠與大家欣賞了一整晚的演出後,第二天就安全地送回家與家人團聚了。牠聽了牠最喜歡的歌曲,包括《Barx Æterna》、《Master of Puppies》和《The Mailman That Never Comes》,度過了一段愉快的時光。」

據悉暴風在演唱會結束後就被好心人帶到動物收容中心安置,隔天就與主人團聚。暴風的主人烏爾塔多(Arizbeth Hurtado)說,看到暴風在演唱會上的照片時,他們全家人都笑翻了。她還發布了一張和暴風擁抱的照片,以向大眾保證這隻逃家狗已安全無恙地回到家中。

儘管風暴的離家出走有驚無險地結束了,但專家還是警告大眾,千萬不要帶寵物去聽搖滾演唱會,過大的噪音會傷害動物的聽覺。

