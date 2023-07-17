傳奇英國女星珍寶金Jane Birkin家中逝世享壽76歲 Hermès柏金包以她命名

英法混血傳奇女星珍寶金（Jane Birkin）16日驚傳身亡，照顧她的護理人員在其巴黎住所發現遺體，享年76歲。珍寶金身為1960末、1970年代的時尚之星，她以電影《春光乍現》（Blow up）一炮而紅，之後前往法國發展，更成為精品包款「柏金包」的謬思。

留下超過70部經典影視作品

綜合外媒報道，珍寶金1946年出生於英國倫敦，1966年以電影作品走紅後，隻身赴法國逐夢演藝圈。她以《口號》（Slogan）的女主角打開法國影壇之路，更與當時法國歌王甘斯柏（Serge Gainsbourg）相識相戀，並合譜經典法文歌〈我愛你、我並不愛你〉（Je t’aime…moi non plus），此曲一度被多國列為禁歌，但她因此名揚國際，更藉著時尚品味躋身1970年代的法國時尚標竿。1982年珍寶金在飛機上遇見法國精品Hermès（愛馬仕）的執行長，她向對方表示希望能出一款「能方便攜帶嬰兒用品」的提包，還用手邊的嘔吐袋畫下包款雛形，1984年Hermès正式推出該包款，並以珍寶金的姓氏為包款命名為「柏金包」（Birkin Bag）。

珍寶金縱橫演藝圈57年，身後留下超過70部經典影視作品和近20張音樂專輯，她與Hermès之間的淵源被譽為時尚代名詞。近年珍寶金受病痛所苦，2021年發生中風，讓她被迫取消前往美國電影節的活動。巨星殞落讓各界惋惜，英國駐法大使羅林斯（Menna Rawlings）稱讚珍寶金「最具法國風情的藝術家」，法國前文化部長巴什洛（Roselyne Bachelot）也透過法媒致上最高敬意。

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