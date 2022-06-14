傳威廉王子搬往溫莎莊園 一家只住質樸小屋沒侍從留宿

英國威廉王子一家有傳今夏將從倫敦肯辛頓宮搬往溫莎莊園(Windsor Estate)，陪伴96歲高齡的英女王，英媒最新報道，威廉選擇莊園裡一間只有4間睡房的樸素平房作為未來住處，也不會安排侍從留宿。

《每日郵報》報道，威廉的新居是於1831年建成的阿德萊德大宅(Adelaide Cottage)，跟女王定居的溫莎堡僅距一段腳程，也離凱特的娘家不遠。《Majesty Magazine》總編輯Ingrid Seward指出，「女王需要更多像威廉的親人在身邊，她很多時是獨處，只有侍從陪伴，所以如果威廉、凱特和她三個曾孫住在附近，便會很高興」。

新居不要奢華

《太陽報》引述消息指，威廉夫婦很希望住在一間樸素的屋子裡，阿德萊德大宅很適合他們，只有4間睡房，他們也不需要更大地方，因為不會安排侍從留宿。消息指，威廉夫婦堅持新居「不奢華」，「不需動用大筆裝修費」，「不要給納稅人帶來負擔」。這裡於2015年已翻新過，威廉入住前不需大規模裝修。消息稱，他們所求的是一個溫馨的家，一處靠近女王和方便接送孩子上學的新居。

報道指，威廉三個孩子——8歲的喬治王子、7歲的夏洛特公主和4歲的路易王子，9月的新學期將轉校，入讀伯克郡的優質學校。威廉夫婦早已計劃搬往溫莎莊園所在的伯克郡，一來可住近女王，二來他們希望孩子可在鄉郊成長，住近凱特娘家，可讓凱特父母多些照顧。

另外，英女王撐著拐杖，周一在溫莎堡盛裝出席最高榮譽勳銜——嘉德勳章(Order of the Garter)的頒授儀式，她看來精神不錯，是本月初其登基白金禧慶祝活動以來首次公開露面。