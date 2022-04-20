傳安祖蓮娜祖莉化名告FBI 與前夫畢彼特有關

荷李活女星安祖蓮娜祖莉被盛傳入稟控告美國聯邦調查局(FBI)，以查清為何FBI在2016年沒有調查當時仍是其丈夫的畢彼特在私人飛機上與長子Maddox吵架一事。英國《每日郵報》稱，這宗官司的入稟者化名Jane Doe，指控FBI拒絕讓原告取得一宗調查的報告，該調查是有關一名女子的時任丈夫數年前乘搭私人飛機時，對她和兩人的孩子作出身體和言語攻擊。

乘私人飛機動粗

在2016年，安祖蓮娜祖莉申請離婚後不久，畢彼特被揭正被FBI和洛杉磯社會服務機構調查，當時有報道指他乘私人飛機從法國回美國期間，辱罵孩子及動手動腳。調查人員其後指畢彼特未有虐待兒童。外界揣測上述官司的入稟者Jane Doe是安祖蓮娜祖莉，即使有接近這對已離婚夫婦的消息人士向外爆料指，在兩人的離婚案中FBI已提供完整報告。據悉，Doe曾多次要求取得FBI調查檔案的副本，希望能夠了解FBI當時的調查，並取得必須的資料，以助其孩子接受治療及創傷心理治療。Doe的代表人為著名律師Amanda Kramer，她稱其當事人以化名入稟是希望保護家人私隱。入稟狀指，事主的孩子受到持久身體及精神創傷，並聲稱FBI在無知會她和其孩子下對事件展開調查，然後公開宣布已結案和不會採取進一步行動。