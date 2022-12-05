傳普京摔落7級樓梯致大便失禁 醫生幫忙清理後才能檢查

普京大便失禁咁失威！？英國《每日郵報》引述由俄羅斯前情報部門主管運作的Telegram頻道「General SVR」爆料指，總統普京日前在莫斯科官邸摔落樓梯，導致大便失禁，「弄髒」自己，兼且尾龍骨受傷。
當著保鑣面前跌倒
該頻道引述保鑣爆料指，事發於上周三(11月30日)晚上，普京失足跌倒、臀部著地，跣落5級樓梯，再側身翻滾又滑落2級。消息指，因普京患上「消化道癌症」，這麼一摔，導致他大便失禁，當時保鑣在場，3人立即上前將他扶到梳化休息，並通知醫生到來。
消息指，醫生數分鐘後到場，但不能立即檢查普京傷勢，原因是普京的「消化道惡性腫瘤」導致他嚴重消化不良，摔落樓梯令他「大便失禁」，「檢查前，醫生先陪同總統到洗手間，並協助清理」。之後經詳細檢查，醫生發現普京「尾龍骨和軟組織有瘀傷」，但傷勢並沒大礙，遂處方止痛藥給他。
屢傳普京健康惡化
該個由化名為Viktor Mikhailovich中將主理的俄國爆料頻道指，當局將調查普京今次摔落樓梯的原因，「他在家裡會穿著有防滑層的特製鞋子，且官邸的樓梯也有安全設計」，頻道嘲諷，「事實證明，當人的神經垂危時，所有預防措施都沒意義」。
《每日郵報》指，自俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭後，已多次傳出70歲的普京健康惡化，包括指他患上癌症和柏金遜症等，惟相關報道未能得到證實。