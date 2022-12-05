傳普京摔落7級樓梯致大便失禁 醫生幫忙清理後才能檢查

普京大便失禁咁失威！？英國《每日郵報》引述由俄羅斯前情報部門主管運作的Telegram頻道「General SVR」爆料指，總統普京日前在莫斯科官邸摔落樓梯，導致大便失禁，「弄髒」自己，兼且尾龍骨受傷。

當著保 鑣面前跌倒

該頻道引述保鑣爆料指，事發於上周三(11月30日)晚上，普京失足跌倒、臀部著地，跣落5級樓梯，再側身翻滾又滑落2級。消息指，因普京患上「消化道癌症」，這麼一摔，導致他大便失禁，當時保鑣在場，3人立即上前將他扶到梳化休息，並通知醫生到來。

消息指，醫生數分鐘後到場，但不能立即檢查普京傷勢，原因是普京的「消化道惡性腫瘤」導致他嚴重消化不良，摔落樓梯令他「大便失禁」，「檢查前，醫生先陪同總統到洗手間，並協助清理」。之後經詳細檢查，醫生發現普京「尾龍骨和軟組織有瘀傷」，但傷勢並沒大礙，遂處方止痛藥給他。