傳普京替身被落毒 全身離奇出疹 專家首曝身份︰來自白俄的木匠

俄羅斯總統普京一直被傳有替身，而且不止一名。近日有消息稱，普京的「主要替身」離奇出疹，經檢查後懷疑被人落毒意圖殺害，為普京擋了一劫。有專家首度「開名」，聲稱普京的主要替身是來自白俄羅斯的一名「四流木匠」，名叫Yevgeny Vasilyevich。
英媒報道，專爆俄羅斯內幕的Telegram頻道General SVR，近日指普京的主要替身，上半身、下肢及頸部出現紅疹，醫生起初以為是敏感，但化驗結果顯示他中毒，立即通報俄羅斯聯邦安全委員會。消息指，普京的替身無性命危險，原因可能是劑量太少，目前當局仍在研究有毒物質如何進入替身體內。
普京替身｜前教授︰新年致辭是由普京替身發表
該頻道稱，俄羅斯安全部門已對涉嫌暗殺行動展開調查，並指該名替身被用於「許多會議和活動」。該頻道聲稱是由多名脫俄官員於2020年成立，曾多次爆普京有健康問題，但其消息的真確性無從證實，有人質疑是否散播陰謀論。
與此同時，同樣屢爆俄羅斯消息、莫斯科國立國際關係學院前教授索洛維(Valery Solove)，聲稱普京的主要替身，實際上是來自白俄羅斯的「四流木匠」，替身的真名是Yevgeny Vasilyevich，其中Yevgeny是名字、Vasilyevich則是中間名，不包括姓氏。索洛維指這名木匠曾接受莫斯科特工部門的培訓，又聲言近日播出的普京新年致辭，是由這替身發表，但說法同樣難以證實。