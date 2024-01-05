傳普京替身被落毒 全身離奇出疹 專家首曝身份︰來自白俄的木匠

俄羅斯總統普京一直被傳有替身，而且不止一名。近日有消息稱，普京的「主要替身」離奇出疹，經檢查後懷疑被人落毒意圖殺害，為普京擋了一劫。有專家首度「開名」，聲稱普京的主要替身是來自白俄羅斯的一名「四流木匠」，名叫Yevgeny Vasilyevich。

英媒報道，專爆俄羅斯內幕的Telegram頻道General SVR，近日指普京的主要替身，上半身、下肢及頸部出現紅疹，醫生起初以為是敏感，但化驗結果顯示他中毒，立即通報俄羅斯聯邦安全委員會。消息指，普京的替身無性命危險，原因可能是劑量太少，目前當局仍在研究有毒物質如何進入替身體內。