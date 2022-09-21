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國際
2022-09-21 12:53:45

傳普京迫體操女王情人墮胎 兩人吵大鑊

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傳普京迫卡巴耶娃墮胎，指「現在不是時候」。圖為兩人在2004年合照。(資料圖片)

傳普京迫卡巴耶娃墮胎，指「現在不是時候」。圖為兩人在2004年合照。(資料圖片)

今年5月傳出俄羅斯總統普京的情人、前體操女王卡巴耶娃(Alina Kabaeva)再度懷孕，是一名女兒，普京被指不高興，直言「已夠多了」。最新消息指，普京於8月已「下令」卡巴耶娃墮胎，即使當時懷孕已越過20周。

39歲的俄羅斯國家媒體集團(National Media Group)董事會主席卡巴耶娃是退役體操運動員，多年來盛傳是普京的情人，據報已為普京誕下4名子女，包括兩個兒子和一對雙胞胎女兒。英國《每日星報》報道，由前俄國外國情報部門主管、化名為Viktor Mikhailovich中將運作的Telegram頻道「General SVR」今年5月爆料指卡巴耶娃再度懷孕，直至915日再稱普京認為「現在不是時候」，堅持要卡巴耶娃墮胎，而墮胎引致卡巴耶娃出現併發症，加上她與普京「吵大鑊」(a fallout between the lovers)，卡巴耶娃近日沒有公開露面。

卡巴耶娃是俄羅斯體操女王。圖為她2004年參加雅典奧運。(資料圖片)

卡巴耶娃是俄羅斯體操女王。圖為她2004年參加雅典奧運。(資料圖片)

卡巴耶娃最後露面是在6月

報道指，她910日那個周末，拒絕恩師Irina Viner出席莫斯科一場宴會的邀請，而最後一次露面是今年6月在聖彼得堡。

General SVR的貼文指，該頻道在5月初報道卡巴耶娃懷孕，其後得知是女兒，因此普京與卡巴耶娃關係開始轉差，至8月底普京堅持要卡巴耶娃墮胎，儘管胎兒已超過20周。卡巴耶娃在手術後出現併發症，以致她未能公開露面一段時間。

General SVR批評「普京一聲令下，(烏克蘭)數以千計的婦孺就被殺害，他對他們的命運漠不關心。現在他對身邊最親近的人也藐視，包括他的情人和孩子」。

卡巴耶娃2011年出席國家杜馬會議，聆聽普京演說。(資料圖片) 普京2004年與卡巴耶娃等體操運動員會面。(資料圖片) 普京周二在克里姆林宮出席儀式。(美聯社)
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