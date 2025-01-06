傳杜魯多最快今日辭任自由黨黨魁

加拿大傳媒報道，陷入管治危機的總理杜魯多(Justin Trudeau)，最快今日辭任執政自由黨黨魁職位。《路透社》亦同時引述消息稱，杜魯多愈來愈傾向宣布辭職，但就稱他尚未作最終決定。
《環球郵報》引述多個消息人士報道，各省黨團於上周五(3日)開會，討論杜魯多的領導，並要求召開全國黨團會議，獲全國黨團主席同意，並訂於周三(8日)舉行，預計杜魯多最快當地6日宣布辭去執政自由黨黨魁。消息稱，不確定杜魯多辭職的確實日子，但預計將於全國黨團會議之前宣布下台，並透露杜魯多認為有需要在該會議前公布決定，那麼他辭職就不像是被黨友逼宮。杜魯多辭職將會即時生效，抑或會繼續留任至選出新黨魁，消息均不確定。
消息：杜魯多辭職後或留任至選出新領袖
自由黨黨魁選舉程序需時至少3個月。有消息就認為杜魯多辭職後暫時留任，直至選出新領袖做法合理，他可在餘下時間繼續應對美國新一屆政府威脅向加拿大徵收關稅的問題。
加拿大副總理兼財長方慧蘭於上月突然宣布辭職，並表明是與杜魯多有分歧，令杜魯多陷入下台危機，多名自由黨國會議員已公開要求他辭職，他的長期盟友、新民主黨早前亦宣布，本月底眾議院復會後，會對杜魯多政府提出不信任動議，在其餘兩大在野黨支持下，有望獲得通過。