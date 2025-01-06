傳杜魯多最快今日辭任自由黨黨魁

加拿大傳媒報道，陷入管治危機的總理杜魯多(Justin Trudeau)，最快今日辭任執政自由黨黨魁職位。《路透社》亦同時引述消息稱，杜魯多愈來愈傾向宣布辭職，但就稱他尚未作最終決定。

《環球郵報》引述多個消息人士報道，各省黨團於上周五(3日)開會，討論杜魯多的領導，並要求召開全國黨團會議，獲全國黨團主席同意，並訂於周三(8日)舉行，預計杜魯多最快當地6日宣布辭去執政自由黨黨魁。消息稱，不確定杜魯多辭職的確實日子，但預計將於全國黨團會議之前宣布下台，並透露杜魯多認為有需要在該會議前公布決定，那麼他辭職就不像是被黨友逼宮。杜魯多辭職將會即時生效，抑或會繼續留任至選出新黨魁，消息均不確定。