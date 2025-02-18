傳特朗普望4.20前達協議 美俄外長會談討論烏戰停火

美俄外長於當地時間周二在沙特阿拉伯會晤，討論結束將近3年的俄烏戰事。各界關注交戰的另一方烏克蘭被摒棄於會談門外，與會的美國國務卿魯比奧強調，美俄會晤不屬於會談的一部分，重申未來將邀烏克蘭及歐洲，參與俄烏停火談判。彭博社引述歐洲官員消息，指特朗普政府希望俄烏在4月20日前達成停火，但歐洲官員認為不切實際，指年底達成停火協議更切合現實。

魯比奧昨從以色列轉抵沙特訪問，今將與俄羅斯外長拉夫羅夫會談。他接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時稱，美俄領袖上周通話時，俄總統普京表達了停火意願，未來幾天須觀望俄方是否認真看待停火。魯比奧重申，俄烏停戰非一次對話可達成，在沙特舉行的美俄會談不屬停火談判一部分，待會晤取得進展後，烏方及歐洲將獲邀出席停火談判。拉夫羅夫會前則稱，俄方不會在烏克蘭領土問題作讓步，並聲言烏軍暴行較納粹德軍更惡劣。他說將在會晤上聆聽美方意見，向普京匯報後再決定下一步行動。