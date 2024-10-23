傳真主黨「新領袖」死於空襲 發言人露天開記者會導彈飛越頭頂炸毀大樓(有片)｜以黎衝突

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉上月遭以軍擊殺，被視為其繼任人的薩菲丁(Hashem Safieddine)傳出也死於空襲。以軍周二表示，一名被廣泛預料將成為真主黨新領袖的高層人員，於本月初在黎巴嫩首都貝魯特南部的空襲中死亡。真主黨暫未有回應。
在周二稍早，真主黨發言人在露天召開記者會，講述以色列總理內塔尼亞胡寓所遭無人機轟炸損毀一事，肉眼可見突然有一枚導彈飛越眾人頭頂。導彈落在數百米外的一棟大樓，將其夷為平地，冒出大量沙塵。以軍稱，被摧毀的大樓是真主黨設施的所在地。
中東局勢｜薩菲丁為真主黨權力人士
至於遭擊殺的真主黨領袖繼任人薩菲丁，在該組織架構中是擁有很大權力的教士。他是納斯魯拉的親戚，被委任加入真主黨軍事行動機關，參與軍事任務，同時亦是行政委員會首長，儼如一個政府總理，負責監管真主黨財政及行政事務。納斯魯拉因安全理由很多時未能出席葬禮或其他活動，均由薩菲丁代為在活動上發言。薩菲丁也與支持真主黨的伊朗人士有密切關係，其兒子Rida娶了已故伊朗革命衛隊將領蘇雷曼尼的女兒，蘇雷曼尼2020年死於美軍在伊拉克巴格達的無人機襲擊。薩菲丁一名兄弟亦任要職，出任真主黨駐伊朗代表。
以軍稱，在三星期前的空襲中，除了薩菲丁外，另有約25名真主黨高層人員死亡。自傳呼機爆炸襲擊以來，真主黨已有多名成員死傷，不乏高層人員。