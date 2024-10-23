傳真主黨「新領袖」死於空襲 發言人露天開記者會導彈飛越頭頂炸毀大樓(有片)｜以黎衝突

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉上月遭以軍擊殺，被視為其繼任人的薩菲丁(Hashem Safieddine)傳出也死於空襲。以軍周二表示，一名被廣泛預料將成為真主黨新領袖的高層人員，於本月初在黎巴嫩首都貝魯特南部的空襲中死亡。真主黨暫未有回應。

在周二稍早，真主黨發言人在露天召開記者會，講述以色列總理內塔尼亞胡寓所遭無人機轟炸損毀一事，肉眼可見突然有一枚導彈飛越眾人頭頂。導彈落在數百米外的一棟大樓，將其夷為平地，冒出大量沙塵。以軍稱，被摧毀的大樓是真主黨設施的所在地。