傳納瓦爾尼遭一拳擊中心臟致命 俄人權分子：屬KGB典型殺人手法

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼在獄中猝逝，震驚國際社會，西方國家把矛頭直指總統普京。一名自稱掌握內幕的人權分子猜測，納瓦爾尼死因可能是心臟遭到致命一擊，這是蘇聯時代特工組織國家安全委員會(KGB)典型的殺人手法。 KGB 一拳致命 俄羅斯人權團體Gulagu.net創辦人奧塞奇金(Vladimir Osechkin)引述來自偏遠的「極地狼」(Polar Wolf)流放地消息向英國《泰晤士報》表示，納瓦爾尼被發現頭部和胸部有瘀傷，與「一拳致命」的KGB攻擊技術相似。奧塞奇金指出，「這是KGB典型的殺人手法」，「他們訓練特工一拳擊中心臟，也就是身體的中心部位來完成擊殺。這是KGB的典型手法」。

先削弱納瓦爾尼體能 奧塞奇金引述流放地消息指，為了準備這次致命襲擊，47歲的納瓦爾尼在零下低溫被關在室外兩個多小時，目的是削弱他的體能。奧塞奇金說：「他們首先將(納瓦爾尼)長期置於寒冷環境中，將血液循環減至最低程度，從而毀掉他的身體。如果特工有一些這方面經驗，那麼在幾秒內殺死一個人就變得非常容易。」他說，曾在北極圈服刑的囚犯早前指稱，其他囚犯曾遭守衛以這種方式殺害。 俄羅斯監獄部門發表報告指，納瓦爾尼在散步時倒地身亡，但官方近一周後仍未公布死因。當局發給納瓦爾尼母親和律師的死亡通知指出，納瓦爾尼死於「猝死症候群」，這是一個模糊的術語，描述心臟相關的問題導致死亡。

納瓦爾尼不太可能被毒殺 納瓦爾尼助手亞爾米許表示，俄當局拒絕將納瓦爾尼遺體交還家人，稱需要進行為期2周的「化學檢查」。遺孀尤莉雅指責普京政權使用神經毒劑「諾維喬克」(Novichok)毒害納瓦爾尼，再延遲交還遺體用以掩飾謀殺罪行。2020年，納瓦爾尼遭人用這種神經毒劑毒害，撿回性命。 然而，奧塞奇金認為這次用諾維喬克殺害納瓦爾尼的可能性不太，因為在監獄系統控制下，要殺人有很多選擇，「使用諾維喬克會在身體留下痕跡，並會將問題牽連到普京身上，因為他以前試過」。