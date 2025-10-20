傳與澤連斯基會面爆粗喝罵 特朗普促烏割讓頓巴斯｜俄烏戰爭

俄羅斯總統普京在特澤會舉行前一天，與特朗普通電話，有指特朗普受到他影響，對俄烏戰爭立場再度轉變，對澤連斯基的態度也沒有第二次特澤會那麼溫和，即使沒有像第一次會面時不歡而散。消息人士向《金融時報》稱，特澤會數度出現爭拗，特朗普不斷說髒話。他又拋出地圖展示目前俄烏戰爭的戰線，一度說已「厭倦」再看這些地圖，他甚至不知地圖上的紅線在哪裡，他從未到過那地方。報道指，特朗普稱烏克蘭應該放棄整個頓巴斯地區，包括俄方還未控制的部分，這是普京主要的停火條件。報道指，特朗普向澤連斯基說，「普京說若你不同意，將摧毀烏克蘭」。

路透社引述消息稱，特朗普決定在目前戰線上達成停火協議。特朗普周日晚在空軍一號向記者重申此新立場，指俄烏應在目前戰線停下來，若雙方在土地上繼續堅持，談判將非常困難。特朗普上月才聲稱，俄羅斯經濟陷困難，烏克蘭應可取回所有土地。被問及他是否向澤連斯基稱，烏克蘭必須割讓整個頓巴斯地區，特朗普否認，但稱讓頓巴斯維持目前分割現狀，「我認為俄羅斯已佔據78%土地……之後可在該界線上談判」。這與要求烏克蘭放棄整個頓巴斯相差不遠。《華盛頓郵報》稱，普京在上周四的通話中，向特朗普提出烏克蘭以頓巴斯的頓涅茨克和盧甘斯克換取小部分的扎波羅熱和赫爾松。消息指美官員在上周五的會面中，向澤連斯基轉述了此要求。烏克蘭人認為頓涅茨克和盧甘斯克具重要戰略價值，放棄它們等同自殺。另外，澤連斯基於白宮最新一次會面可說是空手而回，特朗普未有同意向烏提供戰斧巡航導彈，以深入打擊俄羅斯。烏官員認為特朗普立場常改變，令他們困惑。

俄烏戰爭｜特普匈牙利會面引爭議 白宮驚答「你阿媽選」

特朗普上周四與普京通電話同意未來數星期內於匈牙利首都布達佩斯會面，有指匈牙利與俄羅斯友好，加上烏在1994年簽署的《布達佩斯備忘錄》中放棄繼承蘇聯時代留下的核武，以換取俄羅斯保證尊重烏克蘭的領土完整，但普京卻違反承諾，分別於2014年和2022年攻打烏。第二次特普會選址令人質疑是誰提出，被視為親民主黨、立場左派的《赫芬頓郵報》記者向白宮發言人萊維特詢問是誰選擇布達佩斯，萊維特答「你阿媽選」(Your mom did)，白宮通訊主任張振熙其後則簡短稱「你阿媽」(Your mom)。兩人的回答被視為無禮，在美國文化，「阿媽」玩笑帶有輕佻和挑釁的意味，被視為低級幽默。

《赫芬頓郵報》之後問萊維特是否覺得這答案好笑，後者諷刺稱他才好笑，以為自己真的是記者。她續斥該記者稱，他是極左寫手，無人當他是真記者，包括傳媒業界人士，但他們不會當面講。 萊維特又叫對方，不要再發短訊給她，問這些不誠實、有偏見、胡說八道的問題。《赫芬頓郵報》記者被萊維特嚇窒，不敢再問其他問題。左派輿論斥萊維特的回答如中學生。