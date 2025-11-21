傳英下月准華建超級使館　施紀賢料明年初訪華

英國多個媒體周四（20日）引述消息報道，首相施紀賢正計劃在2026年1月訪華，一旦成事，將是相隔近8年再有英揆訪華。而且，他會在軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）開綠燈下，正式批准中國在倫敦建新的「超級使館」計劃。
《天空新聞》與《泰晤士報》同時報道，施紀賢正籌劃於2026年1月底訪問中國，勢成其上任後最大外交行動之一，對上一次英國首相訪華，是2018年領導保守黨政府的文翠珊。英國首相辦公室表示，將會按照慣例制定任何出訪計劃。中國駐英國大使館暫時未有回應。外界關注若施紀賢最終成行，或標誌着英中高層互動重啟，亦可能為凍結多時的雙邊合作打開缺口。路透社報道，施紀賢領導的工黨政府將改善與北京的關係列為優先事項，尋求透過引入外國投資以兌現升級基礎設施和促進英國經濟的競選承諾。
傳兩大情報機關「開綠燈」
另外有報道指，受阻的中國駐倫敦新使館項目亦有望在軍情五處（MI5）及軍情六處（MI6）「放行」下獲得正式批准，內政部與外交部亦不會提出反對，英國將在12月10日前作出最後決定。《泰晤士報》報道，涉事使館選址為倫敦塔附近的前皇家鑄幣廠，工程規模龐大，被形容為或成歐洲最大外交機構的「超級使館」。該計劃曾因安全及社會爭議於2022年遭否決，包括外界憂慮中國或利用地點位置進行情報活動、監控海外異議人士等。其後英國政府接手最終審批權。中國曾多次警告若不批准大使館計劃，後果將由英方承擔。