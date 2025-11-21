傳英下月准華建超級使館　施紀賢料明年初訪華

英國多個媒體周四（20日）引述消息報道，首相施紀賢正計劃在2026年1月訪華，一旦成事，將是相隔近8年再有英揆訪華。而且，他會在軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）開綠燈下，正式批准中國在倫敦建新的「超級使館」計劃。

《天空新聞》與《泰晤士報》同時報道，施紀賢正籌劃於2026年1月底訪問中國，勢成其上任後最大外交行動之一，對上一次英國首相訪華，是2018年領導保守黨政府的文翠珊。英國首相辦公室表示，將會按照慣例制定任何出訪計劃。中國駐英國大使館暫時未有回應。外界關注若施紀賢最終成行，或標誌着英中高層互動重啟，亦可能為凍結多時的雙邊合作打開缺口。路透社報道，施紀賢領導的工黨政府將改善與北京的關係列為優先事項，尋求透過引入外國投資以兌現升級基礎設施和促進英國經濟的競選承諾。