傳英王室家庭會議：威廉今夏搬往溫莎住近女王 安德魯被「發配」蘇格蘭

英女王伊利沙伯二世於本月2月起一連四天的登基70周年白金禧慶祝活動期間，據報英國王室舉行「家庭會議」，部分王室成員的生活將有大變動，其中威廉王子一家今夏將從倫敦肯辛頓宮搬往溫莎莊園。

早有報道指威廉「遲早」會搬往溫莎(Windsor)，住近女王，這次「白金禧家庭會議」便落實搬家計劃。《星期日泰晤士報》報道，威廉王子一家將搬往溫莎莊園(Windsor Estate)一座大宅，這裡也較接近凱特位於Bucklebury的娘家，僅需45分鐘車程。一名友人說，威廉希望在溫莎可以「住得耐一些」，因孩子日漸長大，入讀小學後該有穩定的住處。威廉一家2017年從諾福克鄉郊大宅搬往倫敦肯辛頓宮，報道指，威廉希望一家住在溫莎，可享受更多自由，相比之下，倫敦的城市生活卻較「侷促」。

除了威廉，牽涉性醜聞的安德魯王子，生活也可能有變。《每日郵報》報道，女王與安德魯及其他王室高層成員舉行「秘密會議」，當中討論如何協助安德魯重新過生活，其中一個選擇是安排他搬往蘇格蘭，遠離傳媒及公眾視線。安德魯捲入美國富豪淫媒愛潑斯坦性醜聞，被一名美國女子提民事起訴性侵，案件今年2月庭外和解，安德魯同意賠償予興訟女子。

儘管案件告終，但安德魯仍未能「洗底」，其連串醜聞已觸怒女王，早已褫奪他所有軍銜，並禁止他履行王室公務，對於這些「懲處」，女王也不會回心轉意。報道指，因安德魯確診感染新冠病毒，全程缺席女王登基白金禧慶祝活動。

另一「頭痛人物」——亨利王子似乎被王室冷待，英國《太陽報》報道，亨利與梅根帶著一對子女從美國返英參加白金禧慶祝，兩人帶著1歲的女兒莉莉貝與女王初次見面，但會面僅15分鐘，更非家庭聚會，而是「官式會面」(formal)，報道指，女王禁亨利發布會面照片。另有報道指，威廉並沒出席莉莉貝1歲生日聚會，但亨利事前曾致電邀請他出席。

白金禧巡遊當日，女王驚喜現身白金漢宮陽台，另有報道指，原來3小時前女王才決定從溫莎堡前往倫敦，因身體「不是很棒」，她原本打算不出席，但查理斯致電告訴她，有大批民眾聚集，希望見她一面，也鼓勵說「你可做得到」，女王便決定動身往倫敦見一見國民。報道指，女王未出陽台時，見大批國民等候，已是「熱淚盈眶」，深受國民感動。