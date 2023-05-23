傳貝索斯與拍拖5年女友訂婚　做過彼此小三黑歷史再成話題

亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)據報與拍拖5年的伴侶Lauren Sanchez已經訂婚，求婚介指上的鑽石更重達20卡，與此同時，兩人做過彼此前段婚姻小三的黑歷史，再度成為話題。

《每日郵報》(Daily Mail)引述消息人士報道，貝索斯在其價值5億美元的超級豪華遊艇「Koru」上向曾獲艾美獎的記者伴侶Lauren求婚。整個周末，有人看到兩人在遊艇上舉動親蜜，盡顯愛意，Lauren無名指上的鑽石戒指就是二人訂婚的最佳證明。媒體「pagesix」報道，指這戒指的鑽石重達20卡。但並未透露求婚細節，或是關於婚禮的相關計畫。