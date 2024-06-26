傳賭客中3000萬當場心臟病發暴斃 新加坡金沙酒店︰假新聞(有片)

新加坡一間賭場日前傳出，有一名男子中了400萬美元（約3,120萬港元）的獎金後，忽然心臟病發倒在地上暴斃，從網傳影片中能看到，與他同行的女子崩潰地坐在地上大喊。不過，賭場出面澄清表示事件不屬實，沒有人因在賭場贏得獎金後死亡，斥有人編造假新聞。
近日網上流傳一段影片顯示，有一名男子倒在濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）賭場的地上，摀住胸口看起來十分痛苦，而他旁邊的女子也崩潰地坐在地上大喊，尋求現場人員的幫忙。
有網民指出，事件發生在本月22日，當時男子在賭場機台贏了400萬美元獎金，他開心地跳喊歡呼時，疑似突然心臟病發，緊抓著胸口痛苦倒地，幸男子緊急送醫後救回一命，也成功拿到獎金，惟亦有傳言男子送院後不治。
有人暈倒後康復 惟未贏高額獎金
不過，金沙酒店發言人指出，以上事件並非真實，沒有任何顧客因為贏得獎金而在賭場內死亡，「確實有一名客人在賭場裡暈倒，但他還活著，目前正在康復，這位客人也未有贏得高額獎金。」發言人譴責虛假報道令該男子的家人帶來困擾。
WINNER AT MARINA BAY SINGAPORE CASINO DIES AFTER $4 MILLION WIN— Open Source Intel (@Osint613) June 23, 2024
A man won $4 million at Marina Bay Singapore Casino but suffered a cardiac arrest from the excitement and died. pic.twitter.com/HMlZLPvadj
Man wins $4 million at a casino then DIES moments later of a heart attack.— Oli London (@OliLondonTV) June 24, 2024
A man who hit the jackpot at Marina Bay Sands Casino in Singapore with a $4 million win, died almost immediately after from cardiac arrest due to the shock and excitement of his win. pic.twitter.com/VkOAXnD8eG