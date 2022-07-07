傳馬斯克一腳踏兩船 一月喜迎3孩 仔女增至9個

全球首富、美國電動車品牌Tesla創辦人兼太空科技服務公司Space X老闆馬斯克(Elon Musk)，被傳一腳踏兩船、一個月抱三！美國《商業內幕》(Business Insider)周三報道，馬斯克一名女下屬新歡去年11月為他誕下雙胞胎，他與歌手女友透過代母懷胎的女兒則於同年12月出生。馬斯克感情生活精彩，經歷多次離離合合，3個女人為他帶來9名孩子。

報道指，51歲的馬斯克與他旗下腦神經科技公司「Neuralink」的36歲高管濟利斯(Shivon Zilis)生下雙胞胎。兩人今年4月在德州奧斯汀申請為雙胞胎改名，姓氏為「馬斯克」，中間名字為「濟利斯」，申請已獲法庭批准。文件中，馬斯克和濟利斯的住址相同，為濟利斯於奧斯汀持有的一幢房子。

傳新歡受重用

濟利斯生於加拿大，在耶魯大學畢業，與馬斯克在他有份共同創立的人工智能(AI)科研組織Open AI相識，她被視為AI領域的新星，2015年獲選福布斯30歲以下精英30強(風險投資類別)，17年5月入職Neuralink，同月出任Tesla AI項目總監，現為Neuralink營運與特殊項目總監，有指她獲馬斯克器重，若收購Twitter成功，她或被欽點出任公司高層。

報道指，濟利斯去年11月分娩，比馬斯克與34歲加拿大歌手格里姆斯(Grimes)透過代孕所生的女兒僅早幾周。馬斯克與格里姆斯今年3月正式分手，換言之，他當時是「一拖二」，一個月內迎來3個孩子。