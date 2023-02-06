傳「富村」開城每天餓死數十人 金正恩兩度派高官關切並實施糧食配給

北韓罕見僅隔兩個月又將召開中央委員會全體會議，消息指，可能因近期糧食問題嚴重，連「特別市」開城都傳出每天餓死數十人的消息；北韓領袖金正恩兩度派人前往表達關心並給予特別支援，仍未能緩解當地糧荒問題。

韓聯社周一引述消息人士報道，開城近期爆發糧荒，導致每天有數十人餓死，也有不少人因生活困難輕生，金正恩於上月中及月底兩度派遣高層官員前往關切，第一次是指示開城糧食售價自2月起較官方定價減半，但仍不得民心，第二次是進一步決定採取免費配給。

中央發起糧食捐獻運動

此外，中央政府本月起指示各地方繳回部分配給糧食，可能是為補充開城配給措施下不足的糧食量。北韓官媒也接連刊出「愛國美德捐獻運動」相關報道，以各省及中央機關高層官員帶頭捐獻案例，呼籲農民捐出糧食。

開城是受北韓中央直接管理的「特別市」，在北韓被稱為富人聚集的「富村」，但如此富裕亦傳出饑荒問題，對金正恩政府來說是一大打擊。