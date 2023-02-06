傳「富村」開城每天餓死數十人 金正恩兩度派高官關切並實施糧食配給

北韓罕見僅隔兩個月又將召開中央委員會全體會議，消息指，可能因近期糧食問題嚴重，連「特別市」開城都傳出每天餓死數十人的消息；北韓領袖金正恩兩度派人前往表達關心並給予特別支援，仍未能緩解當地糧荒問題。
韓聯社周一引述消息人士報道，開城近期爆發糧荒，導致每天有數十人餓死，也有不少人因生活困難輕生，金正恩於上月中及月底兩度派遣高層官員前往關切，第一次是指示開城糧食售價自2月起較官方定價減半，但仍不得民心，第二次是進一步決定採取免費配給。
中央發起糧食捐獻運動
此外，中央政府本月起指示各地方繳回部分配給糧食，可能是為補充開城配給措施下不足的糧食量。北韓官媒也接連刊出「愛國美德捐獻運動」相關報道，以各省及中央機關高層官員帶頭捐獻案例，呼籲農民捐出糧食。
開城是受北韓中央直接管理的「特別市」，在北韓被稱為富人聚集的「富村」，但如此富裕亦傳出饑荒問題，對金正恩政府來說是一大打擊。
北韓去年產糧減少3.8%
北韓官媒朝中社報道，中央委員會政治局會議5日決定在本月下旬召開全體會議，討論當前農業問題及農業發展目標。北韓通常一年召開一至兩次中央委員會全體會議，這次繼去年底後，僅隔2個月又再召開全體會議，或反映糧食問題相當嚴峻。
根據南韓農村振興院去年12月發布報告，北韓2022年糧食生產量估計為451萬噸，較2021年的469萬噸減少約3.8%。聯合國糧農組織去年7月發表報告，亦將北韓列為需接受外部糧食援助的國家。
南韓統一部分析，金正恩自去年底下令推行統一管制穀物生產、流通的「新糧食政策」，結果引發糧食調撥的嚴重問題。