熱門搜尋:
JW王灝兒 的士加價 伊朗總統 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 端午節2024 朗賢峯 劉俊謙 機票優惠 垃圾徵費 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-20 15:07:00

億萬富翁獲邀到大學致詞　豪派每名畢業生8000元(有片)

分享：
億萬富翁獲邀到大學致詞，豪派每名畢業生7800元。(X)

億萬富翁獲邀到大學致詞，豪派每名畢業生7800元。(X)

美國有一間大學日前請來一名億萬富豪出席畢業禮，這名富豪不但上台致詞，更請來保鑣搬來兩個大袋，向在場1,200名畢業生，每位派發1000美元(折合約7,800港元)利是，但同時邀請他們學習一件事。

綜合報道，麻薩諸塞州大學達特茅斯分校(UMass Dartmouth)日前請來億萬富豪、Granite Telecommunications創辦人及行政總裁Robert Hale Jr. 蒞臨畢業禮並致詞，當日正下著雨，台下1,200名畢業生都擔起雨傘、披著雨褸。Robert Hale Jr.在台上表示：「我們一生中最大的快樂就是給予……這些艱難時期更加需要分享、關懷」Robert隨即召來保鑣將2個大行李袋搬上台，並宣布在場1,200位畢業生都能得到1,000美元的禮物，不過，他指出，他將1,000美元分別裝在2個信封裡，希望畢業生能將其中1個信封袋裡的500美元拿去做善事，送給有需要的人或者慈善機構。

現場畢業生都發出熱烈的歡呼聲回應，不少觀禮的家長亦紛紛豎起大拇指。(X) 現場畢業生都發出熱烈的歡呼聲回應，不少觀禮的家長亦紛紛豎起大拇指。(X)

富豪曾破產 冀畢業生學懂「給予」

現場畢業生都發出熱烈的歡呼聲回應，不少觀禮的家長亦紛紛豎起大拇指。Robert在最後強調，他在剛成立公司的半年前才宣布破產，因此希望以自身經歷去鼓勵畢業生，不要害怕失敗，更不要用失敗定義自己。據指，他現時座擁54億美元身家。報道又提到，Robert去年亦被邀請至麻州大學波士頓分校(University of Massachusetts Boston)的畢業典禮演講，當時他亦豪派2,535位畢業生每人1,000美元利是，同樣希望學生們在收穫因努力而得的禮物時，也學習名為「給予」的禮物。

Ad Block

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受