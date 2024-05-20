億萬富翁獲邀到大學致詞　豪派每名畢業生8000元(有片)

美國有一間大學日前請來一名億萬富豪出席畢業禮，這名富豪不但上台致詞，更請來保鑣搬來兩個大袋，向在場1,200名畢業生，每位派發1000美元(折合約7,800港元)利是，但同時邀請他們學習一件事。

綜合報道，麻薩諸塞州大學達特茅斯分校(UMass Dartmouth)日前請來億萬富豪、Granite Telecommunications創辦人及行政總裁Robert Hale Jr. 蒞臨畢業禮並致詞，當日正下著雨，台下1,200名畢業生都擔起雨傘、披著雨褸。Robert Hale Jr.在台上表示：「我們一生中最大的快樂就是給予……這些艱難時期更加需要分享、關懷」Robert隨即召來保鑣將2個大行李袋搬上台，並宣布在場1,200位畢業生都能得到1,000美元的禮物，不過，他指出，他將1,000美元分別裝在2個信封裡，希望畢業生能將其中1個信封袋裡的500美元拿去做善事，送給有需要的人或者慈善機構。