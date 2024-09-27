優選經濟艙增飛機餐選擇 新航運力料今年復疫前

新加坡航空現時每日營運6對來往新加坡及香港的航班，航班數目回復疫情前。新加坡航空香港區總經理楊志耀預料，新航整體載客量至年底會回復疫情前水平，又稱優選經濟艙(Premium Economy)服務將提升，包括增加飛機餐等餐飲選擇，但無打算因而上調機票價格。

本港去年恢復通關刺激港人外遊，楊志耀稱在香港、新加坡乃至全球，都看到航班需求有強勁增長，又指熱衷外遊的港人目的地選擇增加，形容是新航面對的挑戰之一；同時因運力恢復而下降的機票價格，對旅客而言是一件好事，新航會持續評估旅客需求，檢視是否要增加香港航線運載力。