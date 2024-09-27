優選經濟艙增飛機餐選擇 新航運力料今年復疫前

新加坡航空現時每日營運6對來往新加坡及香港的航班，航班數目回復疫情前。新加坡航空香港區總經理楊志耀預料，新航整體載客量至年底會回復疫情前水平，又稱優選經濟艙(Premium Economy)服務將提升，包括增加飛機餐等餐飲選擇，但無打算因而上調機票價格。
本港去年恢復通關刺激港人外遊，楊志耀稱在香港、新加坡乃至全球，都看到航班需求有強勁增長，又指熱衷外遊的港人目的地選擇增加，形容是新航面對的挑戰之一；同時因運力恢復而下降的機票價格，對旅客而言是一件好事，新航會持續評估旅客需求，檢視是否要增加香港航線運載力。
楊志耀續說，新加坡航空和旗下廉航酷航(Scoot)的運力疫後恢復理想，相信今年客量定必比去年好。
新航即將全面提升優選經濟艙服務，包括推出全新飛機餐餐單、研及逾200種新開胃菜、主菜和甜點等。楊志耀指，有關飛機餐的器皿改用現代石器釉瓷，能令食物保溫更長時間，但無意因增加成本提升服務而調整機票價格。
旗下A350無發現問題
新航即日起至周日推出機票優惠，從香港出發到新加坡、吉隆坡、檳城及峇厘島，經濟艙來回連稅機票低至1,500元。另外，國泰航空A350客機早前發生全球首宗引擊故障，新航已檢查旗下A350，未有發現問題、無航班因檢查而受影響。