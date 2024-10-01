充滿現場感！美軍公布影片 斥俄羅斯蘇35戰機危險切入美軍F16前方(有片)

美軍周一公布影片，稱美軍上周在阿拉斯加州附近執行例行攔截任務時，一架俄羅斯蘇35戰機做出「不安全」動作。從片段可見，俄軍蘇35戰機從側邊切入至美軍F16機鼻前方。 美軍：會以安全方式攔截俄戰機 路透社報道，美軍經常在阿拉斯加州附近的國際空域對俄羅斯軍機進行空中攔截，且常會強調他們以安全、專業的操作方式進行攔截。但美軍認為，上周這次事件並不尋常。

美軍斥俄羅斯戰機「不專業」 北美空防司令部司令Gregory Guillot在社交平台「X」發聲明批評：「一架俄羅斯蘇35戰機做出不安全、不專業的行為，並危及所有人，在專業空軍中不會看到這種情況。」

北美空防司令部上月23日曾表示，美軍當日偵察到4架俄羅斯軍機在阿拉斯加防空識別區的活動，指俄方這些活動「常會發生，美方不視之為威脅」。