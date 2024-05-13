兇鱷殺21人傳專咬男人私處　村民：有超自然力量

非洲南部內陸國家辛巴威一個村莊，傳出多宗鱷魚殺人事件，至今已奪走21條人命，懷疑為同一條鱷魚所為，但詭異的是，據指這條鱷魚喜歡吃去男性的私處，身體其他部位大部分完整保留，加上連日未能捕獲，使村民懷疑這條殺人鱷魚擁有超自然力量，人心惶惶。

綜合報道，辛巴威卡里巴一個村莊Gache Gache的村民表示，當地出現了一隻兇猛的殺人鱷魚，已殺死逾21個人，大多數都是男性漁民，但詭異的是，遇害者的遺體大多完整，只有私處被吃掉，因此村民為這條鱷魚命名為「Macheni」，當地口語的意思為「陰莖」。加上當局連日派員捕捉不果，使村民懷疑牠不是普通的鱷魚，而是擁有超自然力量。辛巴威公園與野生動物管理局(Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority)發言人Tinashe Farawo則指，同一條鱷魚所為的說法並未獲得證實。至於該區近月為何頻傳鱷魚攻擊事件，是因為該處魚獲量佳，吸引不少人前往非法捕魚，導致人與鱷魚雙方發生衝突。