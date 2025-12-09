先天缺牙被稱「全球最愛笑狗狗」Bella離世(有片)

美國知名的臘腸狗Bella，因為天生缺陷，看去總似是面帶笑容，因此被冠上「全球最愛笑狗狗」的稱呼，在網路世界中擄獲廣大粉絲的喜愛。不過，Bella的飼主日前突然在Instagram(IG)上發布令人悲痛的消息，由於突發的健康問題，Bella已於上周五(5日)不幸離開人世。

綜合報道，Bella與飼主一同居住在佛羅里達州，由於上排牙齒的缺失，令牠合嘴時，嘴角總會自然地上揚，看起來就像微笑一樣，加上牠呆萌的神情讓牠在幾個月前開始走紅，成為了治癒人心的寵物代表。詎料14歲的Bella由於突如其來的「突發醫療狀況」，在5日不幸與世長辭，飼主在社群平台沉痛告別，「牠是我的靈魂愛犬，每天跟著我、陪伴我……失去牠讓我感到十分空虛」。