先天缺牙被稱「全球最愛笑狗狗」Bella離世(有片)

美國知名的臘腸狗Bella，因為天生缺陷，看去總似是面帶笑容，因此被冠上「全球最愛笑狗狗」的稱呼，在網路世界中擄獲廣大粉絲的喜愛。不過，Bella的飼主日前突然在Instagram(IG)上發布令人悲痛的消息，由於突發的健康問題，Bella已於上周五(5日)不幸離開人世。
綜合報道，Bella與飼主一同居住在佛羅里達州，由於上排牙齒的缺失，令牠合嘴時，嘴角總會自然地上揚，看起來就像微笑一樣，加上牠呆萌的神情讓牠在幾個月前開始走紅，成為了治癒人心的寵物代表。詎料14歲的Bella由於突如其來的「突發醫療狀況」，在5日不幸與世長辭，飼主在社群平台沉痛告別，「牠是我的靈魂愛犬，每天跟著我、陪伴我……失去牠讓我感到十分空虛」。
粉絲留言指曾獲Bella的笑容所幫助
飼主提到，她在前一位飼主過世之後，接手領養了包括Bella在內的總共2隻狗狗及1隻貓，然而Bella的表情總是特別引人注目，讓牠在眾多狗狗中顯得格外獨特。令人難過的是，某天晚上，年邁的Bella突然身患重病，雖然緊急送往醫院接受治療，但最終仍宣告不治。她提到，Bella離世前仍安靜地依靠在她身旁，那一夜成了最難忘也最心痛的告別時刻。
消息公布後，大批粉絲紛紛發言哀悼「RIP」、「可憐的女孩」、「全世界最甜的笑容」。飼主透露，過去曾有粉絲告訴她，Bella的笑讓他們走過低潮、修復關係，甚至有人因為牠而決定領養第一隻狗。飼主說，Bella帶來的力量遠不只是「可愛」，牠讓陌生人之間也能產生溫度與希望，並向Bella寫下最後的話：「我們愛你，也會永遠記得你。」