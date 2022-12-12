光州地鐵孕婦關愛座設感應器 男乘客被廣播嚇到彈開 網民感嘆：壓力好大

在香港，關愛座問題不時成為網上話題。在南韓，一般巴士、地鐵等公共交通工具，都設有關愛座，其中光州鐵路部門在車廂孕婦專用的關愛座安裝感應器，偵測到若非孕婦坐著，便會立即大聲廣播，呼籲乘客讓座。有網民近日在Twitter發文指，目睹一名男乘客被廣播聲嚇得立即離座，貼文引發熱議。

韓媒「News1」報道，今年9月起光州都市地鐵公社推行新措施，在地鐵列車中的8個孕婦關愛座，設立紫外線感應器，只要有乘客坐上關愛座，會對其進行偵測，確認是否為孕婦，或有需要的人。

眾目睽睽 男乘客嚇得驚惶失措

有網民在Twitter發帖指，「看見一名男乘客坐上關愛座，感應器上的音箱便播放語音警告訊息：『你目前坐在孕婦關愛座上，若你不是孕婦，務必請讓座』，語音訊息一結束，現場所有人的目光全部集中在該名男乘客身上，他嚇得驚慌失措，望了一下周圍的人後，便焦急逃走。」從網民上傳的照片可見，在孕婦專用的粉紅色關愛座上，貼著「孕婦」(임산부)的識別貼紙。