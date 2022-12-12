光州地鐵孕婦關愛座設感應器 男乘客被廣播嚇到彈開 網民感嘆：壓力好大

在香港，關愛座問題不時成為網上話題。在南韓，一般巴士、地鐵等公共交通工具，都設有關愛座，其中光州鐵路部門在車廂孕婦專用的關愛座安裝感應器，偵測到若非孕婦坐著，便會立即大聲廣播，呼籲乘客讓座。有網民近日在Twitter發文指，目睹一名男乘客被廣播聲嚇得立即離座，貼文引發熱議。
韓媒「News1」報道，今年9月起光州都市地鐵公社推行新措施，在地鐵列車中的8個孕婦關愛座，設立紫外線感應器，只要有乘客坐上關愛座，會對其進行偵測，確認是否為孕婦，或有需要的人。
眾目睽睽 男乘客嚇得驚惶失措
有網民在Twitter發帖指，「看見一名男乘客坐上關愛座，感應器上的音箱便播放語音警告訊息：『你目前坐在孕婦關愛座上，若你不是孕婦，務必請讓座』，語音訊息一結束，現場所有人的目光全部集中在該名男乘客身上，他嚇得驚慌失措，望了一下周圍的人後，便焦急逃走。」從網民上傳的照片可見，在孕婦專用的粉紅色關愛座上，貼著「孕婦」(임산부)的識別貼紙。
網民：你懷孕過就會知道
對此，光州都市地鐵公社回應指，「目前只是試運階段，會關注民眾的反應及輿論迴響，再決定是否會正式實施」。
貼文一出，旋即引發網民熱議，有人留言，「當你曾經懷孕就會知道，最近很多人只顧看手機，根本不會看前面，即使前面站著孕婦，他也不會讓座」。有網民提議，「能把語音訊息換成『感謝你讓座』，這樣會好一點」。有人猜想：「就算是孕婦坐上去，也會出現警告廣播，她們還是會嚇一跳吧。」
有網民直指，坐關愛座會備受壓力，提出「孕婦即使坐著，也會因為被吸引目光而感到壓力很大，因為事實上，坐在關愛座的乘客，90%都是非孕婦的老婦或中年女士」。