克羅地亞明年加入歐元區　為歐元區第20個成員國

克羅地亞明年1月將正式加入歐元區，令歐元區國家增至20個。歐盟成員國財長在布魯塞爾開會，通過3項法律文件，為克羅地亞加入歐元區清除最後障礙，貨幣會從目前的庫納，改為歐元。今次是歐元區繼2015年吸納立陶宛後，再有新成員加入。

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)在簽字儀式上，形容克羅地亞的加入，印證歐元仍然是具吸引力、彈性及成功的全球貨幣，亦是力量及團結的象徵，在俄羅斯侵略烏克蘭，為世界引發衝擊波這個充滿挑戰的時刻，克羅地亞的加入尤其重要。

克羅地亞財長馬里奇(Zdravko Maric)形容，加入歐元區對國家是重要的歷史性日子。

歐洲中央銀行(ECB)總裁拉加德(Christine Lagarde)形容克羅地亞加入歐元區是展現信念的一項舉動，指克羅地亞舉國做了決定，深信加入歐元和歐元區的價值。