克羅地亞明年加入歐元區　為歐元區第20個成員國

克羅地亞明年1月將正式加入歐元區，令歐元區國家增至20個。歐盟成員國財長在布魯塞爾開會，通過3項法律文件，為克羅地亞加入歐元區清除最後障礙，貨幣會從目前的庫納，改為歐元。今次是歐元區繼2015年吸納立陶宛後，再有新成員加入。
歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)在簽字儀式上，形容克羅地亞的加入，印證歐元仍然是具吸引力、彈性及成功的全球貨幣，亦是力量及團結的象徵，在俄羅斯侵略烏克蘭，為世界引發衝擊波這個充滿挑戰的時刻，克羅地亞的加入尤其重要。
克羅地亞財長馬里奇(Zdravko Maric)形容，加入歐元區對國家是重要的歷史性日子。
歐洲中央銀行(ECB)總裁拉加德(Christine Lagarde)形容克羅地亞加入歐元區是展現信念的一項舉動，指克羅地亞舉國做了決定，深信加入歐元和歐元區的價值。
克羅地亞自入歐盟已表達加入歐元區意願
克羅地亞在1991年脫離前南斯拉斯獨立後，2013年加入歐盟時，已表達加入歐元區的意願，為加入歐元區必須符合多項經濟條件，包括相對較低的通脹、穩健的公共財政、貨幣穩定及限制借貸等。歐盟通過的其中一項法律文件，是將匯價定在1歐元兌7.53450庫納(kuna)。
歐元的紙鈔及硬幣自2002年元月1日起先是在12國流通，之後有7國加入，包括斯洛文尼亞於2007年、塞浦路斯和馬爾他於2008年、斯洛伐克於2009年、愛沙尼亞於2011年、拉脫維亞於2014年、立陶宛於2015年。